Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20211115/loyanich-1758897397.html
Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота
Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота - РИА Новости, 15.11.2021
Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота
Сегодня в стране отмечается День Каспийской флотилии, история которой началась в 1722 году. Последние 60 лет ее летопись ведет в том числе и Виталий Лоянич,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:00
2021-11-15T10:09
морская держава
астрахань
каспийское море
морская держава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758892079_0:106:2791:1676_1920x0_80_0_0_5c6cd3dbea78a8bf86cdd70624717fe4.jpg
Москва, 15 ноя — РИА Новости. Сегодня в стране отмечается День Каспийской флотилии, история которой началась в 1722 году. Последние 60 лет ее летопись ведет в том числе и Виталий Лоянич, кинофотохудожник из Астрахани. За эти десятилетия он успел сделать огромное количество кадров и снять три фильма о море, за один из которых получил диплом, подписанный знаменитым кинорежиссером Леонидом Гайдаем.И сейчас, в свои 86 лет, Лоянич продолжает съемки, стремясь запечатлеть мощь и красоту водной стихии. Ведь, по его словам, вообще все, что связано с морем, бесконечно, безмерно, необъятно.О том, как море стало частью его жизни, в каких экстремальных условиях приходилось вести съемку и какие методы помогали добиваться лучших кадров, фотохудожник рассказал корреспонденту спецпроекта "Морская держава"."Я самодеятельный художник. Во время учебы в Астраханском мореходном училище (1953–1957 гг.) я писал маслом картины большого формата", – рассказывает Лоянич."Первые фотографии парада кораблей Краснознаменной Каспийской военной флотилии я сделал в 1965 году. В 1993 году, после перебазирования флотилии в Астрахань, на параде в День ВМФ были речные тральщики", – вспоминает Виталий Лоянич."С годами произошло перевооружение, и теперь это современные корабли, способные совершать походы в моря Мирового океана, они вооружены ракетами, не имеющими аналогов в мире", – отметил он.Ни один парад, ни одно торжество не обходится без снимков Лоянича. Особую уникальность и ценность имеет одна из многочисленных фотографий, сделанных 25 июля 2014 года во время репетиции парада."Планировалось, что в День ВМФ примут участие и самолеты, однако этого не произошло, потому что утром 27 июля, во время тренировочного полета, один самолет разбился. Участие авиации в параде отменили, но у меня осталась фотография под названием "Надежный щит на юге России". Она единственная, позже неоднократно ее использовали в изданных альбомах", – рассказал фотохудожник.За годы фотосъемок Лоянич смог "подловить" не один уникальный кадр. Например, в 2007 году Владимир Путин на рыборазводном предприятии в Астраханской области неожиданно поцеловал осетренка."Я всегда фотографирую по одному кадру многократно, добиваясь задуманного. Непрерывной фотосъемке я не доверяю: нужного кадра не будет", – объяснил Виталий Лоянич.На открытии памятника Петру I в 2007 году Виталий Лоянич использовал другой метод: он заранее узнал план мероприятия и рассчитал наиболее удачное место для съемки. По словам фотографа, снимок уникален из-за ракурса, потому что остальные фотографы предпочли расположиться у памятника и упустили возможность сфотографировать чеканный шаг офицера почетного караула.Фотоаппаратура у Виталия Лоянича всегда с собой. Один раз это помогло установить подлинные обстоятельства происшествия на воде."Однажды во время стоянки пассажирских судов у причала в Астрахани случился пожар. Одно из горящих судов стало дрейфовать по течению Волги вниз, прямо на наше судно, где в это время я нес вахту. Объявили пожарную тревогу и включили водяную защиту. До момента столкновения я делал фотосъемку. Позже эти кадры стали неопровержимыми уликами для комиссии по безопасности мореплавания, которая разбирала это ЧП. Снимки очень помогли, потому что виновники происшествия говорили об иных версиях развития событий", – вспоминает фотохудожник. С 1975 по 1982 год он работал первым помощником капитана на корабле "Михаил Корсунов" – учебном судне Каспийского мореходного училища."Расстаюсь с морем – местом моей работы. Но море очень люблю, не меньше хвойных лесов, русских степей или Кавказских гор. Верю, что встреча с морем еще случится много раз", – записал в дневнике Лоянич, списавшись в 1982-м с "Михаила Корсунова".У фотохудожника было много командировок, в том числе и морских. Одним из ярких воспоминаний остается четырехмесячное плавание на самом большом паруснике в мире – "Седове". В том плавании с мачты высотой 63 метра он снял кадры для фильма "Под парусами". Лоянич вспоминает непростые условия работы: скорость ветра тогда доходила до 13–15 метров в секунду, а волны были 2–3 балла. Этот фильм был награжден дипломом, который подписал лично Леонид Гайдай.Лоянич много снимал на севере Каспийского моря зимой для местного телевидения и газет. "Обычно с вертолета спускался по веревочной лестнице. Он улетал, а мы с коллегами занимались своей работой. После вертолетного грохота всегда наступала тишина, а затем становились слышны голоса тюленьих детенышей со всех сторон: "Уа-уа". Однажды вертолет не прилетал за нами около пяти часов. Волновались, но все закончилось хорошо", – рассказал он."Этот снимок из моей командировки в 1965 году в Аляскинскую рыбопромысловую экспедицию в Беринговом море. На обратном пути в Охотском море мы попали в сильнейший шторм. Корпус судна скрипел, волны были высотой 12–15 метров. Но необходимо было преодолеть себя. Именно тогда и получился этот снимок", – резюмировал Лоянич. Любовь Виталия Лоянича к морю безгранична: даже фотографируя степи, он видел в них напоминание о водной стихии."Верю, что встреча с морем еще случится много раз. – говорит Лоянич. – Это всегда радость, исцеление здоровья, хорошее настроение, раздумья и неожиданности".
астрахань
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758892079_456:0:2691:1676_1920x0_80_0_0_429d85f04321dcd9805126495f7ec6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрахань, каспийское море, морская держава
10:00 15.11.2021 (обновлено: 10:09 15.11.2021)
 

Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота

© Фотографии предоставил Виталий Лоянич Командировка на север Каспийского моря. Виталий Лоянич (справа) с коллегой
 Командировка на север Каспийского моря. Виталий Лоянич (справа) с коллегой
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Читать ria.ru в
Москва, 15 ноя — РИА Новости. Сегодня в стране отмечается День Каспийской флотилии, история которой началась в 1722 году. Последние 60 лет ее летопись ведет в том числе и Виталий Лоянич, кинофотохудожник из Астрахани. За эти десятилетия он успел сделать огромное количество кадров и снять три фильма о море, за один из которых получил диплом, подписанный знаменитым кинорежиссером Леонидом Гайдаем.
И сейчас, в свои 86 лет, Лоянич продолжает съемки, стремясь запечатлеть мощь и красоту водной стихии. Ведь, по его словам, вообще все, что связано с морем, бесконечно, безмерно, необъятно.
О том, как море стало частью его жизни, в каких экстремальных условиях приходилось вести съемку и какие методы помогали добиваться лучших кадров, фотохудожник рассказал корреспонденту спецпроекта "Морская держава".
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничВиталий Лоянич во время обучения в мореходном училище
Виталий Лоянич во время обучения в мореходном училище
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Виталий Лоянич во время обучения в мореходном училище
"Я самодеятельный художник. Во время учебы в Астраханском мореходном училище (1953–1957 гг.) я писал маслом картины большого формата", – рассказывает Лоянич.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничДень ВМФ в Астрахани, парад речных кораблей, 1993 год
День ВМФ в Астрахани, парад речных кораблей, 1993 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
День ВМФ в Астрахани, парад речных кораблей, 1993 год
"Первые фотографии парада кораблей Краснознаменной Каспийской военной флотилии я сделал в 1965 году. В 1993 году, после перебазирования флотилии в Астрахань, на параде в День ВМФ были речные тральщики", – вспоминает Виталий Лоянич.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничДень ВМФ в Астрахани, парад военных кораблей, 2010 год
День ВМФ в Астрахани, парад военных кораблей, 2010 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
День ВМФ в Астрахани, парад военных кораблей, 2010 год
"С годами произошло перевооружение, и теперь это современные корабли, способные совершать походы в моря Мирового океана, они вооружены ракетами, не имеющими аналогов в мире", – отметил он.
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич "Надежный щит на юге России", 2014 год
 Надежный щит на юге России, 2014 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
"Надежный щит на юге России", 2014 год
Ни один парад, ни одно торжество не обходится без снимков Лоянича. Особую уникальность и ценность имеет одна из многочисленных фотографий, сделанных 25 июля 2014 года во время репетиции парада.
"Планировалось, что в День ВМФ примут участие и самолеты, однако этого не произошло, потому что утром 27 июля, во время тренировочного полета, один самолет разбился. Участие авиации в параде отменили, но у меня осталась фотография под названием "Надежный щит на юге России". Она единственная, позже неоднократно ее использовали в изданных альбомах", – рассказал фотохудожник.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничВладимир Путин целует осетренка, 2007 год
Владимир Путин целует осетренка, 2007 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Владимир Путин целует осетренка, 2007 год
За годы фотосъемок Лоянич смог "подловить" не один уникальный кадр. Например, в 2007 году Владимир Путин на рыборазводном предприятии в Астраханской области неожиданно поцеловал осетренка.
"Я всегда фотографирую по одному кадру многократно, добиваясь задуманного. Непрерывной фотосъемке я не доверяю: нужного кадра не будет", – объяснил Виталий Лоянич.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничОткрытие памятника Петру I в Астрахани, 2007 год
Открытие памятника Петру I в Астрахани, 2007 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Открытие памятника Петру I в Астрахани, 2007 год
На открытии памятника Петру I в 2007 году Виталий Лоянич использовал другой метод: он заранее узнал план мероприятия и рассчитал наиболее удачное место для съемки. По словам фотографа, снимок уникален из-за ракурса, потому что остальные фотографы предпочли расположиться у памятника и упустили возможность сфотографировать чеканный шаг офицера почетного караула.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничЧП во время стоянки пассажирских судов у причала в Астрахани
ЧП во время стоянки пассажирских судов у причала в Астрахани
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
ЧП во время стоянки пассажирских судов у причала в Астрахани
Фотоаппаратура у Виталия Лоянича всегда с собой. Один раз это помогло установить подлинные обстоятельства происшествия на воде.
"Однажды во время стоянки пассажирских судов у причала в Астрахани случился пожар. Одно из горящих судов стало дрейфовать по течению Волги вниз, прямо на наше судно, где в это время я нес вахту. Объявили пожарную тревогу и включили водяную защиту. До момента столкновения я делал фотосъемку. Позже эти кадры стали неопровержимыми уликами для комиссии по безопасности мореплавания, которая разбирала это ЧП. Снимки очень помогли, потому что виновники происшествия говорили об иных версиях развития событий", – вспоминает фотохудожник.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничКорабль "Михаил Корсунов"
Корабль Михаил Корсунов
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Корабль "Михаил Корсунов"
С 1975 по 1982 год он работал первым помощником капитана на корабле "Михаил Корсунов" – учебном судне Каспийского мореходного училища.
"Расстаюсь с морем – местом моей работы. Но море очень люблю, не меньше хвойных лесов, русских степей или Кавказских гор. Верю, что встреча с морем еще случится много раз", – записал в дневнике Лоянич, списавшись в 1982-м с "Михаила Корсунова".
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничСнимок сделан во время плавания Виталия Лоянича на паруснике "Седов", 1982 год
Снимок сделан во время плавания Виталия Лоянича на паруснике Седов, 1982 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Снимок сделан во время плавания Виталия Лоянича на паруснике "Седов", 1982 год
У фотохудожника было много командировок, в том числе и морских. Одним из ярких воспоминаний остается четырехмесячное плавание на самом большом паруснике в мире – "Седове". В том плавании с мачты высотой 63 метра он снял кадры для фильма "Под парусами". Лоянич вспоминает непростые условия работы: скорость ветра тогда доходила до 13–15 метров в секунду, а волны были 2–3 балла. Этот фильм был награжден дипломом, который подписал лично Леонид Гайдай.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничВиталий Лоянич снимает тюленьих детенышей
Виталий Лоянич снимает тюленьих детенышей
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Виталий Лоянич снимает тюленьих детенышей
Лоянич много снимал на севере Каспийского моря зимой для местного телевидения и газет. "Обычно с вертолета спускался по веревочной лестнице. Он улетал, а мы с коллегами занимались своей работой. После вертолетного грохота всегда наступала тишина, а затем становились слышны голоса тюленьих детенышей со всех сторон: "Уа-уа". Однажды вертолет не прилетал за нами около пяти часов. Волновались, но все закончилось хорошо", – рассказал он.
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничСнимок из командировки в Аляскинскую рыбопромысловую экспедицию в Беринговом море, 1965 год
Снимок из командировки в Аляскинскую рыбопромысловую экспедицию в Беринговом море, 1965 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Снимок из командировки в Аляскинскую рыбопромысловую экспедицию в Беринговом море, 1965 год
"Этот снимок из моей командировки в 1965 году в Аляскинскую рыбопромысловую экспедицию в Беринговом море. На обратном пути в Охотском море мы попали в сильнейший шторм. Корпус судна скрипел, волны были высотой 12–15 метров. Но необходимо было преодолеть себя. Именно тогда и получился этот снимок", – резюмировал Лоянич.
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич"Ковыльная степь, похожая на море"
Ковыльная степь, похожая на море
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
"Ковыльная степь, похожая на море"
Любовь Виталия Лоянича к морю безгранична: даже фотографируя степи, он видел в них напоминание о водной стихии.
"Верю, что встреча с морем еще случится много раз. – говорит Лоянич. – Это всегда радость, исцеление здоровья, хорошее настроение, раздумья и неожиданности".
© Фотографии предоставил Виталий ЛояничКаспийское море с берега порта Актау, 1986 год
Каспийское море с берега порта Актау, 1986 год
© Фотографии предоставил Виталий Лоянич
Каспийское море с берега порта Актау, 1986 год
 
Морская державаАстраханьКаспийское мореМорская держава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
Лента новостейМолния
На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии