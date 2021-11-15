https://ria.ru/20211115/loyanich-1758897397.html

Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота

Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота - РИА Новости, 15.11.2021

Фотохудожник и море: как старший лейтенант ведет летопись Каспийского флота

Сегодня в стране отмечается День Каспийской флотилии, история которой началась в 1722 году. Последние 60 лет ее летопись ведет в том числе и Виталий Лоянич,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:00

2021-11-15T10:00

2021-11-15T10:09

морская держава

астрахань

каспийское море

морская держава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758892079_0:106:2791:1676_1920x0_80_0_0_5c6cd3dbea78a8bf86cdd70624717fe4.jpg

Москва, 15 ноя — РИА Новости. Сегодня в стране отмечается День Каспийской флотилии, история которой началась в 1722 году. Последние 60 лет ее летопись ведет в том числе и Виталий Лоянич, кинофотохудожник из Астрахани. За эти десятилетия он успел сделать огромное количество кадров и снять три фильма о море, за один из которых получил диплом, подписанный знаменитым кинорежиссером Леонидом Гайдаем.И сейчас, в свои 86 лет, Лоянич продолжает съемки, стремясь запечатлеть мощь и красоту водной стихии. Ведь, по его словам, вообще все, что связано с морем, бесконечно, безмерно, необъятно.О том, как море стало частью его жизни, в каких экстремальных условиях приходилось вести съемку и какие методы помогали добиваться лучших кадров, фотохудожник рассказал корреспонденту спецпроекта "Морская держава"."Я самодеятельный художник. Во время учебы в Астраханском мореходном училище (1953–1957 гг.) я писал маслом картины большого формата", – рассказывает Лоянич."Первые фотографии парада кораблей Краснознаменной Каспийской военной флотилии я сделал в 1965 году. В 1993 году, после перебазирования флотилии в Астрахань, на параде в День ВМФ были речные тральщики", – вспоминает Виталий Лоянич."С годами произошло перевооружение, и теперь это современные корабли, способные совершать походы в моря Мирового океана, они вооружены ракетами, не имеющими аналогов в мире", – отметил он.Ни один парад, ни одно торжество не обходится без снимков Лоянича. Особую уникальность и ценность имеет одна из многочисленных фотографий, сделанных 25 июля 2014 года во время репетиции парада."Планировалось, что в День ВМФ примут участие и самолеты, однако этого не произошло, потому что утром 27 июля, во время тренировочного полета, один самолет разбился. Участие авиации в параде отменили, но у меня осталась фотография под названием "Надежный щит на юге России". Она единственная, позже неоднократно ее использовали в изданных альбомах", – рассказал фотохудожник.За годы фотосъемок Лоянич смог "подловить" не один уникальный кадр. Например, в 2007 году Владимир Путин на рыборазводном предприятии в Астраханской области неожиданно поцеловал осетренка."Я всегда фотографирую по одному кадру многократно, добиваясь задуманного. Непрерывной фотосъемке я не доверяю: нужного кадра не будет", – объяснил Виталий Лоянич.На открытии памятника Петру I в 2007 году Виталий Лоянич использовал другой метод: он заранее узнал план мероприятия и рассчитал наиболее удачное место для съемки. По словам фотографа, снимок уникален из-за ракурса, потому что остальные фотографы предпочли расположиться у памятника и упустили возможность сфотографировать чеканный шаг офицера почетного караула.Фотоаппаратура у Виталия Лоянича всегда с собой. Один раз это помогло установить подлинные обстоятельства происшествия на воде."Однажды во время стоянки пассажирских судов у причала в Астрахани случился пожар. Одно из горящих судов стало дрейфовать по течению Волги вниз, прямо на наше судно, где в это время я нес вахту. Объявили пожарную тревогу и включили водяную защиту. До момента столкновения я делал фотосъемку. Позже эти кадры стали неопровержимыми уликами для комиссии по безопасности мореплавания, которая разбирала это ЧП. Снимки очень помогли, потому что виновники происшествия говорили об иных версиях развития событий", – вспоминает фотохудожник. С 1975 по 1982 год он работал первым помощником капитана на корабле "Михаил Корсунов" – учебном судне Каспийского мореходного училища."Расстаюсь с морем – местом моей работы. Но море очень люблю, не меньше хвойных лесов, русских степей или Кавказских гор. Верю, что встреча с морем еще случится много раз", – записал в дневнике Лоянич, списавшись в 1982-м с "Михаила Корсунова".У фотохудожника было много командировок, в том числе и морских. Одним из ярких воспоминаний остается четырехмесячное плавание на самом большом паруснике в мире – "Седове". В том плавании с мачты высотой 63 метра он снял кадры для фильма "Под парусами". Лоянич вспоминает непростые условия работы: скорость ветра тогда доходила до 13–15 метров в секунду, а волны были 2–3 балла. Этот фильм был награжден дипломом, который подписал лично Леонид Гайдай.Лоянич много снимал на севере Каспийского моря зимой для местного телевидения и газет. "Обычно с вертолета спускался по веревочной лестнице. Он улетал, а мы с коллегами занимались своей работой. После вертолетного грохота всегда наступала тишина, а затем становились слышны голоса тюленьих детенышей со всех сторон: "Уа-уа". Однажды вертолет не прилетал за нами около пяти часов. Волновались, но все закончилось хорошо", – рассказал он."Этот снимок из моей командировки в 1965 году в Аляскинскую рыбопромысловую экспедицию в Беринговом море. На обратном пути в Охотском море мы попали в сильнейший шторм. Корпус судна скрипел, волны были высотой 12–15 метров. Но необходимо было преодолеть себя. Именно тогда и получился этот снимок", – резюмировал Лоянич. Любовь Виталия Лоянича к морю безгранична: даже фотографируя степи, он видел в них напоминание о водной стихии."Верю, что встреча с морем еще случится много раз. – говорит Лоянич. – Это всегда радость, исцеление здоровья, хорошее настроение, раздумья и неожиданности".

астрахань

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, каспийское море, морская держава