https://ria.ru/20211115/lotner-1759084809.html

Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке

Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке - РИА Новости, 15.11.2021

Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба, сделал предложение своей девушке Тэй Доум. Кадрами трогательного момента он поделился в Instagram. РИА Новости, 15.11.2021

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба, сделал предложение своей девушке Тэй Доум. Кадрами трогательного момента он поделился в Instagram.Предложение руки и сердца произошло 11 ноября, однако только сейчас Тейлор решил рассказать о событии поклонникам. Чтобы сделать момент незабываемым, он украсил помещение множеством роз и свечей.Под другой фотографией 29-летний актер признался в любви девушке.Ранее Кортни Кардашьян объявила о своей помолвке.

https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, кино и сериалы