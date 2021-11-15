https://ria.ru/20211115/lotner-1759084809.html
Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке
Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке - РИА Новости, 15.11.2021
Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке
Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба, сделал предложение своей девушке Тэй Доум. Кадрами трогательного момента он поделился в Instagram. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:16
2021-11-15T12:16
2021-11-15T12:16
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба, сделал предложение своей девушке Тэй Доум. Кадрами трогательного момента он поделился в Instagram.Предложение руки и сердца произошло 11 ноября, однако только сейчас Тейлор решил рассказать о событии поклонникам. Чтобы сделать момент незабываемым, он украсил помещение множеством роз и свечей.Под другой фотографией 29-летний актер признался в любви девушке.Ранее Кортни Кардашьян объявила о своей помолвке.
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знаменитости, шоу-бизнес, кино и сериалы
Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке
Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер сделал предложение своей девушке