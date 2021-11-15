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СМИ: в Ливерпуле водитель закрыл террориста в такси, предотвратив трагедию
СМИ: в Ливерпуле водитель закрыл террориста в такси, предотвратив трагедию - РИА Новости, 15.11.2021
СМИ: в Ливерпуле водитель закрыл террориста в такси, предотвратив трагедию
В Ливерпуле водитель такси запер предполагаемого смертника в машине и тем самым предотвратил теракт с многочисленными жертвами, пишет таблоид Sun. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:51
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Ливерпуле водитель такси запер предполагаемого смертника в машине и тем самым предотвратил теракт с многочисленными жертвами, пишет таблоид Sun.Взрыв тем не менее прогремел: как сообщала полиция графства Мерсисайд, это произошло у ливерпульской женской больницы. Один человек погиб и еще один пострадал.Как рассказал Daily Mail друг водителя Дейв Перри, изначальной целью предполагаемого террориста был собор в Ливерпуле, где в День поминовения собралось много людей. "Пассажир попросил Дэвида ехать в собор, поэтому мы считаем, что это была его цель. Но они застряли в потоке машин, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу", — сказал собеседник издания.В соцсетях, отмечают обе газеты, появились комментарии от другого предполагаемого друга таксиста Стивена Томаса. По его словам, водитель "заметил, что пассажир ведет себя подозрительно, и тогда выпрыгнул из машины". Эти сообщения пока не подтверждаются. Таксист, по данным СМИ, получил "не угрожающие жизни травмы", в частности ожоги и осколочные ранения.Газета Times, со своей стороны, пишет со ссылкой на источники в службах безопасности, что одна из рассматриваемых версий — "возможность террористической атаки исламистов". Полиция пока не называет произошедшее терактом, но в расследовании задействовали контртеррористическое подразделение. В соответствии с законом о терроризме уже задержали трех мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.
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в мире, ливерпуль, великобритания, англия
04:51 15.11.2021 (обновлено: 11:27 15.11.2021)
 
СМИ: в Ливерпуле водитель закрыл террориста в такси, предотвратив трагедию

The Sun: в Ливерпуле водитель закрыл террориста-смертника в такси, предотвратив трагедию

Взорвавшийся автомобиль у здания женской больницы в Ливерпуле. Фотография очевидца
Взорвавшийся автомобиль у здания женской больницы в Ливерпуле. Фотография очевидца
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Ливерпуле водитель такси запер предполагаемого смертника в машине и тем самым предотвратил теракт с многочисленными жертвами, пишет таблоид Sun.
Взрыв тем не менее прогремел: как сообщала полиция графства Мерсисайд, это произошло у ливерпульской женской больницы. Один человек погиб и еще один пострадал.

"Таксист-герой предотвратил трагедию — взрыв в День поминовения, поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине", — пишет издание. Таким образом, единственной жертвой взрыва стал сам смертник.

Как рассказал Daily Mail друг водителя Дейв Перри, изначальной целью предполагаемого террориста был собор в Ливерпуле, где в День поминовения собралось много людей.
"Пассажир попросил Дэвида ехать в собор, поэтому мы считаем, что это была его цель. Но они застряли в потоке машин, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу", — сказал собеседник издания.
В соцсетях, отмечают обе газеты, появились комментарии от другого предполагаемого друга таксиста Стивена Томаса. По его словам, водитель "заметил, что пассажир ведет себя подозрительно, и тогда выпрыгнул из машины". Эти сообщения пока не подтверждаются.
Таксист, по данным СМИ, получил "не угрожающие жизни травмы", в частности ожоги и осколочные ранения.
Газета Times, со своей стороны, пишет со ссылкой на источники в службах безопасности, что одна из рассматриваемых версий — "возможность террористической атаки исламистов". Полиция пока не называет произошедшее терактом, но в расследовании задействовали контртеррористическое подразделение. В соответствии с законом о терроризме уже задержали трех мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 19:31
В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя
 
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