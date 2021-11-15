В Госдуме одобрили налоговые льготы гражданам и организациям из-за COVID-19
Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы гражданам и организациям из-за коронавируса
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
В частности, поправки освобождают от НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации, сообщил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов. А субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии, освобождаются от налога на прибыль.
От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученных в рамках мер господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет предоставляться однократно и касается граждан, которые работают в тех предприятиях и НКО, которые получают субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией. От обложения НДФЛ и налогом на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученных по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.
Помимо этого, от НДФЛ освобождаются и доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий. Это прямое поручение президента РФ, напомнил глава комитета Андрей Макаров. А Сазанов, отвечая на вопросы депутатов, уточнил, что льгота по НДФЛ предоставляться не будет, если у членов семьи есть жилое помещение с большей кадастровой стоимостью, чем то, что приобретается взамен.
Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы, полученные по облигациям российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, номинированы в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Одна из поправок снимает ограничение по сроку, в течение которого выпущены такие бумаги. "Пониженная ставка показала свою эффективность. Просто изначально это вводилось на ограниченный срок, чтобы понять, насколько это оправдано. Сейчас после встречи с бизнес-сообществом было принято решение убрать ограничения и сделать эту пониженную ставку бессрочной", - пояснил Сазанов.
Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом в понедельник при подготовке ко второму чтению законопроекта о введении акциза на жидкую сталь, повышении НДПИ на железную руду, коксующийся уголь, калийные соли и ряда госпошлин.
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