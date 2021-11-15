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https://ria.ru/20211115/kuleba-1759202895.html
Кулеба дал совет Франции и Германии
Кулеба дал совет Франции и Германии - РИА Новости, 15.11.2021
Кулеба дал совет Франции и Германии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно сейчас подготовиться к возможному "военному сценарию" РФ на Украине, потому что потом у... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:49
2021-11-15T23:23
в мире
украина
москва
дмитрий песков
мид франции‎
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно сейчас подготовиться к возможному "военному сценарию" РФ на Украине, потому что потом у стран не будет времени на это, но сейчас все сосредоточены на политическом урегулировании.Встреча глав МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе. Ранее Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине."Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.По его словам, Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии, готова и будет защищать себя.В МИД РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html
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в мире, украина, москва, дмитрий песков, мид франции‎, мид украины, дмитрий кулеба
21:49 15.11.2021 (обновлено: 23:23 15.11.2021)
 
Кулеба дал совет Франции и Германии

Кулеба: Франции и ФРГ надо готовиться к "военному сценарию" с участием России на Украине

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно сейчас подготовиться к возможному "военному сценарию" РФ на Украине, потому что потом у стран не будет времени на это, но сейчас все сосредоточены на политическом урегулировании.
Встреча глав МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе. Ранее Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии.
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Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
"Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.
По его словам, Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии, готова и будет защищать себя.
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В МИД РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреУкраинаМоскваДмитрий ПесковМИД Франции‎МИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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