https://ria.ru/20211115/kuleba-1759202895.html

Кулеба дал совет Франции и Германии

Кулеба дал совет Франции и Германии - РИА Новости, 15.11.2021

Кулеба дал совет Франции и Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно сейчас подготовиться к возможному "военному сценарию" РФ на Украине, потому что потом у... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:49

2021-11-15T21:49

2021-11-15T23:23

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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно сейчас подготовиться к возможному "военному сценарию" РФ на Украине, потому что потом у стран не будет времени на это, но сейчас все сосредоточены на политическом урегулировании.Встреча глав МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе. Ранее Кулеба заявил, что договорился с коллегами из Франции и ФРГ о необходимости контактов с РФ, чтобы "демотивировать" ее от агрессии.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине."Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса", - заявил Кулеба в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, которое транслировалось на странице украинского МИД в Facebook.По его словам, Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии, готова и будет защищать себя.В МИД РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

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