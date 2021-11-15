https://ria.ru/20211115/kuba-1759154775.html

МИД заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию на Кубе

МИД заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию на Кубе - РИА Новости, 15.11.2021

МИД заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию на Кубе

Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь Кубы, при этом Москва констатирует резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:51

2021-11-15T16:51

2021-11-15T16:51

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь Кубы, при этом Москва констатирует резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения в этой стране, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее сообщалось, что кубинская группа оппозиционных активистов "Архипелаг" призывает жителей принять участие в "Гражданском марше перемен", несмотря на запрет на его организацию и предупреждения прокуратуры о юридических последствиях для участников манифестаций."Мы не вмешивались и не вмешиваемся во внутриполитическую жизнь этого дружественного нам государства, с которым Россию связывают исторические узы стратегического партнерства. Призываем другие страны придерживаться аналогичного подхода. Констатируем резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения на острове, стимулирование извне протестных настроений, в том числе с опорой на ресурсы социальных сетей", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что представители органов власти США выступили с подстрекательскими заявлениями, побуждая к подрыву конституционного строя Кубы. В МИД РФ подчеркнули, что из-за рубежа искусственно нагнетаются страсти, при этом игнорируются целенаправленные меры руководства Кубы по противодействию пандемии, игнорируются факты постепенного внедрения на острове элементов рыночного управления экономикой."Явный "внешний след" в организации намеченных выступлений – это еще один пример бесцеремонного вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Решительно осуждаем такие приемы. Тем, кто планирует провокации против Кубы, рекомендуем не забывать практически единодушное отторжение международным сообществом введенного более шести десятилетий назад американского эмбарго, что подтверждается ежегодным принятием соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН", - подчеркнули в МИД РФ.В МИД РФ отметили, что Россия, действуя в русле тесных дружественных отношений между Гаваной и Москвой, будет и далее оказывать всестороннюю поддержку Кубе.Провинциальные власти Кубы 12 октября отклонили запросы от оппозиции о проведении в этот день маршей протеста, назвав их нарушающими конституцию и дестабилизирующими мероприятиями.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих были "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой", и заявил, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.

https://ria.ru/20211108/kuba-1758084338.html

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в мире, оон, куба, здоровье - общество, россия