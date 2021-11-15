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Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Новый суточный максимум заболеваемости коронавирусом зафиксирован в республике Крым - 860 случаев, рост заболеваемости продолжается больше семи недель, сообщили РИА Новости, 15.11.2021

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Новый суточный максимум заболеваемости коронавирусом зафиксирован в республике Крым - 860 случаев, рост заболеваемости продолжается больше семи недель, сообщили в минздраве региона.Накануне в регионе зафиксировали 851 случай. Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в Крыму начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 14 ноября зарегистрировано 860 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.По данным и.о. министра здравоохранения республики Константина Скорупского, выявленная детская заболеваемость в республике не превышает пяти процентов от общего уровня – за весь период переболело немногим более шести тысяч детей. При этом дети болеют COVID-19 в легкой форме, подготовленных 289 коек в республиканской детской инфекционной больнице достаточно, отметил он.За сутки на коронавирус протестированы 5 013 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 108,6 тысяч, выздоровели 96, 3 тысячи, в том числе за последние сутки 856 человек. Умерли 3 270 человека (в том числе за последние сутки – 18).В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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