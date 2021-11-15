https://ria.ru/20211115/krutoy-1759068806.html

Внебрачный сын Игоря Крутого стал отцом

Внебрачный сын Игоря Крутого стал отцом - РИА Новости, 15.11.2021

Внебрачный сын Игоря Крутого стал отцом

Внебрачный сын Игоря Крутого Яков впервые стал отцом. Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Рядом с фотографией он написал дату рождения первенца – РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:29

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Внебрачный сын Игоря Крутого Яков впервые стал отцом. Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Рядом с фотографией он написал дату рождения первенца – малыш появился на свет 14 ноября.Яков не стал раскрывать имя ребенка. Игорь Крутой пока не прокомментировал появление на свет четвертого внука. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.

https://ria.ru/20211112/golunova-1758819133.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, игорь крутой, знаменитости