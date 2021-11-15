https://ria.ru/20211115/krizis-1759095316.html

В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе

В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе

Возлагать вину за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии на президента Александра Лукашенко неправильно, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:35

2021-11-15T12:35

2021-11-15T12:42

в мире

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Возлагать вину за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии на президента Александра Лукашенко неправильно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И ситуация, которая складывается на границе, это тоже не создается Лукашенко. Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем кстати, сказал президент, прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали... Поэтому здесь возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко и на белорусскую сторону - это совершенно неверно", - сказал Песков.Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау ранее заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии