https://ria.ru/20211115/krizis-1759095316.html
В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе
В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе
Возлагать вину за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии на президента Александра Лукашенко неправильно, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:35
2021-11-15T12:35
2021-11-15T12:42
в мире
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b07cd760215cdde75e80da940e14e6b6.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Возлагать вину за миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии на президента Александра Лукашенко неправильно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И ситуация, которая складывается на границе, это тоже не создается Лукашенко. Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем кстати, сказал президент, прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали... Поэтому здесь возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко и на белорусскую сторону - это совершенно неверно", - сказал Песков.Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау ранее заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647836_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2f4a9f87a9f3a36f6fafd82ac0910c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:35 15.11.2021 (обновлено: 12:42 15.11.2021)
В Кремле назвали неправильным обвинение Лукашенко в миграционном кризисе
Песков: возлагать вину за миграционный кризис на Лукашенко неправильно