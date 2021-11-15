https://ria.ru/20211115/krizis-1759079711.html

Додон предрек Молдавии самый тяжелый кризис в истории

Додон предрек Молдавии самый тяжелый кризис в истории - РИА Новости, 15.11.2021

Додон предрек Молдавии самый тяжелый кризис в истории

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что эксперты прогнозируют вступление республики в самый тяжелый социально-экономический кризис со... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:36

2021-11-15T11:36

2021-11-15T11:36

в мире

молдавия

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740910077_0:7:3092:1746_1920x0_80_0_0_8da1fe359cac4c594312e27c43cf2277.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что эксперты прогнозируют вступление республики в самый тяжелый социально-экономический кризис со времен обретения независимости."Всего за 100 дней правительство (Натальи) Гаврилицы стало синонимом экономического, пандемического, энергетического и социального кризиса. По оценкам ряда экспертов, Молдова готовится вступить в самый тяжелый социально-экономический кризис со времен обретения независимости. Прогнозы, которые сейчас делаются, ужасают", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он отметил, что никогда в истории Молдавии не было правительства, которое бы так быстро разочаровало людей. Додон уверен, что объявленные властями компенсации – это фарс, поскольку людям компенсируют лишь очень небольшой процент повышения цен на газ, тогда как на самом деле они будут платить намного больше денег за все услуги, тепло, еду и транспорт.Он сообщил, что Соцпартия подготовила отчет о ситуации в Молдавии с указанием основных проблем по областям, а также с предложением конкретных решений. Он будет представлен в ближайшие несколько дней на тематических брифингах. Додон подчеркнул, что социалисты пока дают правительству рекомендации, но не исключает, что "граждане будут требовать от оппозиции более жестких мер и уличных акций, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться".

https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758479765.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, игорь додон