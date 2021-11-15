Додон предрек Молдавии самый тяжелый кризис в истории
Додон: Молдавию может ждать самый тяжелый социально-экономический кризис в истории
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что эксперты прогнозируют вступление республики в самый тяжелый социально-экономический кризис со времен обретения независимости.
"Всего за 100 дней правительство (Натальи) Гаврилицы стало синонимом экономического, пандемического, энергетического и социального кризиса. По оценкам ряда экспертов, Молдова готовится вступить в самый тяжелый социально-экономический кризис со времен обретения независимости. Прогнозы, которые сейчас делаются, ужасают", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что никогда в истории Молдавии не было правительства, которое бы так быстро разочаровало людей. Додон уверен, что объявленные властями компенсации – это фарс, поскольку людям компенсируют лишь очень небольшой процент повышения цен на газ, тогда как на самом деле они будут платить намного больше денег за все услуги, тепло, еду и транспорт.
"Наша страна попала в руки дилетантов, проводящих циничные эксперименты над людьми, создающих кризисы на пустом месте, а потом обвиняющих других. Мы, социалисты, а также другие оппозиционные силы всегда будем готовы на публичные действия в тех или иных формах, которые предполагает демократическая защита социальных прав", - добавил Додон.
Он сообщил, что Соцпартия подготовила отчет о ситуации в Молдавии с указанием основных проблем по областям, а также с предложением конкретных решений. Он будет представлен в ближайшие несколько дней на тематических брифингах. Додон подчеркнул, что социалисты пока дают правительству рекомендации, но не исключает, что "граждане будут требовать от оппозиции более жестких мер и уличных акций, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться".
10 ноября, 22:09Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией