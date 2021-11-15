12:34 15.11.2021 (обновлено: 12:52 15.11.2021)
Кремль прокомментировал возможность повышения акцизов на алкоголь
Песков: повышение акцизов на алкоголь и сигареты - вопрос экономической целесообразности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Повышение цен на алкоголь в России - вопрос экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рекомендовав в дальнейшем с этим вопросом обращаться в кабинет министров.
Минфин предложил повысить в России с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% - до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6% - до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей.
"Какой-то позиции (у Кремля - ред.) здесь нет. Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений (на этот счет в Кремле - ред.) не было. Я бы рекомендовал, если это интересно, обратиться в кабинет министров", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какова позиция президента РФ Владимира Путина на этот счет, является ли он сторонником того, чтобы алкоголь в стране был дорогим, чтобы, возможно, усложнить к нему доступ.