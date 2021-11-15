Кремль прокомментировал возможность повышения акцизов на алкоголь

"Какой-то позиции (у Кремля - ред.) здесь нет. Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений (на этот счет в Кремле - ред.) не было. Я бы рекомендовал, если это интересно, обратиться в кабинет министров", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какова позиция президента РФ Владимира Путина на этот счет, является ли он сторонником того, чтобы алкоголь в стране был дорогим, чтобы, возможно, усложнить к нему доступ.