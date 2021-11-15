https://ria.ru/20211115/kosmos-1759197900.html

В США нашли причину возникновения космического мусора

В США нашли причину возникновения космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021

В США нашли причину возникновения космического мусора

Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:56

2021-11-15T20:56

2021-11-15T20:56

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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите Земли."Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией, которая необходима для маневрирования спутников", - говорится в заявлении космического командования США, которое цитируют СМИ.Корреспондент телеканала CNN Кайли Этвуд написала в Twitter со ссылкой на двух американских чиновников, что США "крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия на минувших выходных". По ее данным, госдепартамент готовит заявление по этому поводу.

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в мире, сша, наса, космос - риа наука, земля, россия