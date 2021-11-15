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В США нашли причину возникновения космического мусора
В США нашли причину возникновения космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021
В США нашли причину возникновения космического мусора
Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:56
2021-11-15T20:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите Земли."Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией, которая необходима для маневрирования спутников", - говорится в заявлении космического командования США, которое цитируют СМИ.Корреспондент телеканала CNN Кайли Этвуд написала в Twitter со ссылкой на двух американских чиновников, что США "крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия на минувших выходных". По ее данным, госдепартамент готовит заявление по этому поводу.
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в мире, сша, наса, космос - риа наука, земля, россия
20:56 15.11.2021
 
В США нашли причину возникновения космического мусора

Военные США сообщили о происшествии, которое привело к возникновению космического мусора

© Depositphotos / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / Petrovich99
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите Земли.
"Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией, которая необходима для маневрирования спутников", - говорится в заявлении космического командования США, которое цитируют СМИ.
Корреспондент телеканала CNN Кайли Этвуд написала в Twitter со ссылкой на двух американских чиновников, что США "крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия на минувших выходных". По ее данным, госдепартамент готовит заявление по этому поводу.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
17:44
Угроза для МКС от космического мусора миновала
 
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