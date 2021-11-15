https://ria.ru/20211115/kosmos-1759197900.html
В США нашли причину возникновения космического мусора
В США нашли причину возникновения космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021
В США нашли причину возникновения космического мусора
Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:56
2021-11-15T20:56
2021-11-15T20:56
в мире
сша
наса
космос - риа наука
земля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Американские военные объявили, что в координации с госдепартаментом и НАСА изучают "происшествие, которое привело к возникновению космического мусора" на орбите Земли."Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией, которая необходима для маневрирования спутников", - говорится в заявлении космического командования США, которое цитируют СМИ.Корреспондент телеканала CNN Кайли Этвуд написала в Twitter со ссылкой на двух американских чиновников, что США "крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия на минувших выходных". По ее данным, госдепартамент готовит заявление по этому поводу.
https://ria.ru/20211115/mks-1759167488.html
сша
земля
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_9cc50ecb002df8536f66535ec52ac558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, наса, космос - риа наука, земля, россия
В США нашли причину возникновения космического мусора
Военные США сообщили о происшествии, которое привело к возникновению космического мусора