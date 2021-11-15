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Российским космонавтам разрешили выйти из корабля "Союз"
Российским космонавтам разрешили выйти из корабля "Союз" - РИА Новости, 15.11.2021
Российским космонавтам разрешили выйти из корабля "Союз"
Экипажу "Союза МС-19" разрешили выйти из корабля, в котором они прятались от пролетавшего мимо МКС космического мусора, через полтора часа нужно будет вернуться РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:30
2021-11-15T10:41
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
китай
антон шкаплеров
наса
роскосмос
центр управления полетами
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экипажу "Союза МС-19" разрешили выйти из корабля, в котором они прятались от пролетавшего мимо МКС космического мусора, через полтора часа нужно будет вернуться в корабль, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Можете пока выйти в служебный модуль (МКС - ред.)", - сказал специалист подмосковного Центра управления полетами.Он уточнил, что следующее прохождение мусора мимо станции ожидается в промежутке между 11.38 и 11.44 мск, космонавтам посоветовали минут за 5-7 до этого опять укрыться в корабле.Специалист также спросил экипаж, были ли какие-то признаки контакта станции с мусором, на что космонавт Петр Дубров ответил, что "никаких признаков не заметили, все спокойно", давление на МКС не изменилось.Весной 2022 года на Землю на "Союзе МС-19" должны вернуться россияне Петр Дубров, Антон Шкаплеров и американец Марк Ванде Хай.Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора, а экипаж станции укроется в космических кораблях.МКС 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.
https://ria.ru/20211111/kosmos-1758509105.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), китай, антон шкаплеров, наса, роскосмос, центр управления полетами, земля, петр дубров
10:30 15.11.2021 (обновлено: 10:41 15.11.2021)
 
Российским космонавтам разрешили выйти из корабля "Союз"

Российским космонавтам Шкаплерову и Дуброву разрешили выйти из корабля "Союз"

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экипажу "Союза МС-19" разрешили выйти из корабля, в котором они прятались от пролетавшего мимо МКС космического мусора, через полтора часа нужно будет вернуться в корабль, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Можете пока выйти в служебный модуль (МКС - ред.)", - сказал специалист подмосковного Центра управления полетами.
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Он уточнил, что следующее прохождение мусора мимо станции ожидается в промежутке между 11.38 и 11.44 мск, космонавтам посоветовали минут за 5-7 до этого опять укрыться в корабле.
Специалист также спросил экипаж, были ли какие-то признаки контакта станции с мусором, на что космонавт Петр Дубров ответил, что "никаких признаков не заметили, все спокойно", давление на МКС не изменилось.
Весной 2022 года на Землю на "Союзе МС-19" должны вернуться россияне Петр Дубров, Антон Шкаплеров и американец Марк Ванде Хай.
Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора, а экипаж станции укроется в космических кораблях.
МКС 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)КитайАнтон ШкаплеровНАСАРоскосмосЦентр управления полетамиЗемляПетр Дубров
 
 
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