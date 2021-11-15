21:25 15.11.2021 (обновлено: 21:26 15.11.2021)
Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу
Жительница Тюмени умерла после приема у частного косметолога на дому
ТЮМЕНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Жительница Тюмени скончалась после похода к частному косметологу, на которого завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Тюменской области.
По версии следствия, 29 сентября подозреваемая в домашних условиях оказывала косметологические услуги, после которых 46-летняя клиентка скончалась. При этом у женщины нет необходимого для этого медицинского образования и лицензии на осуществление таких услуг.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства случившегося.
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