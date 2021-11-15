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Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу
Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу - РИА Новости, 15.11.2021
Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу
Жительница Тюмени скончалась после похода к частному косметологу, на которого завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Тюменской... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:25
2021-11-15T21:26
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
косметология
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ТЮМЕНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Жительница Тюмени скончалась после похода к частному косметологу, на которого завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Тюменской области.По версии следствия, 29 сентября подозреваемая в домашних условиях оказывала косметологические услуги, после которых 46-летняя клиентка скончалась. При этом у женщины нет необходимого для этого медицинского образования и лицензии на осуществление таких услуг.Отмечается, что следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства случившегося.
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), косметология
21:25 15.11.2021 (обновлено: 21:26 15.11.2021)
 
Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу

Жительница Тюмени умерла после приема у частного косметолога на дому

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Жительница Тюмени скончалась после похода к частному косметологу, на которого завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Тюменской области.
По версии следствия, 29 сентября подозреваемая в домашних условиях оказывала косметологические услуги, после которых 46-летняя клиентка скончалась. При этом у женщины нет необходимого для этого медицинского образования и лицензии на осуществление таких услуг.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства случившегося.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)косметология
 
 
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