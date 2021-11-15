https://ria.ru/20211115/kosmetolog-1759201071.html

Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу

Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу - РИА Новости, 15.11.2021

Жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу

Жительница Тюмени скончалась после похода к частному косметологу, на которого завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Тюменской... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:25

2021-11-15T21:25

2021-11-15T21:26

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

косметология

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ТЮМЕНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Жительница Тюмени скончалась после похода к частному косметологу, на которого завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК по Тюменской области.По версии следствия, 29 сентября подозреваемая в домашних условиях оказывала косметологические услуги, после которых 46-летняя клиентка скончалась. При этом у женщины нет необходимого для этого медицинского образования и лицензии на осуществление таких услуг.Отмечается, что следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20211031/omolozhenie-1757066110.html

тюмень

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), косметология