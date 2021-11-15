https://ria.ru/20211115/kortezh-1759044952.html

Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке

Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке - РИА Новости, 15.11.2021

Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке

Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T04:27

2021-11-15T04:27

2021-11-15T04:27

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликованы видео, снятые на федеральной трассе во Владивостоке. На них видно, как несколько машин, занимая все три полосы движения, едут медленно, тормозят общий поток. Авторы видео сообщают, что "свадебный кортеж отметился стрельбой в воздух"."Полиция проверяет видеозапись, размещенную в социальных сетях: несколько иномарок в районе улицы Маковского во Владивостоке передвигаются с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", - сказал собеседник агентства.По его словам, в УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена проверка."Установлен ряд участников инцидента. Для проведения полного и объективного расследования полиция просит очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов, написать сообщение в директ официального аккаунта УМВД России по Владивостоку mvd.vladivostok, либо обратиться по телефону 8(423) 265 52 13. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20211106/zaderzhanie-1757908568.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток