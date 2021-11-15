https://ria.ru/20211115/kortezh-1759044952.html
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке
Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:27
2021-11-15T04:27
2021-11-15T04:27
происшествия
приморский край
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликованы видео, снятые на федеральной трассе во Владивостоке. На них видно, как несколько машин, занимая все три полосы движения, едут медленно, тормозят общий поток. Авторы видео сообщают, что "свадебный кортеж отметился стрельбой в воздух"."Полиция проверяет видеозапись, размещенную в социальных сетях: несколько иномарок в районе улицы Маковского во Владивостоке передвигаются с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", - сказал собеседник агентства.По его словам, в УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена проверка."Установлен ряд участников инцидента. Для проведения полного и объективного расследования полиция просит очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов, написать сообщение в директ официального аккаунта УМВД России по Владивостоку mvd.vladivostok, либо обратиться по телефону 8(423) 265 52 13. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20211106/zaderzhanie-1757908568.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, владивосток
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа на трассе во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости.
Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке
, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю
.
В соцсетях опубликованы видео, снятые на федеральной трассе во Владивостоке. На них видно, как несколько машин, занимая все три полосы движения, едут медленно, тормозят общий поток. Авторы видео сообщают, что "свадебный кортеж отметился стрельбой в воздух".
"Полиция проверяет видеозапись, размещенную в социальных сетях: несколько иномарок в районе улицы Маковского во Владивостоке передвигаются с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена проверка.
"Установлен ряд участников инцидента. Для проведения полного и объективного расследования полиция просит очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов, написать сообщение в директ официального аккаунта УМВД России по Владивостоку mvd.vladivostok, либо обратиться по телефону 8(423) 265 52 13. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в полиции.