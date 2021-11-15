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Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке
Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:27
2021-11-15T04:27
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликованы видео, снятые на федеральной трассе во Владивостоке. На них видно, как несколько машин, занимая все три полосы движения, едут медленно, тормозят общий поток. Авторы видео сообщают, что "свадебный кортеж отметился стрельбой в воздух"."Полиция проверяет видеозапись, размещенную в социальных сетях: несколько иномарок в районе улицы Маковского во Владивостоке передвигаются с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", - сказал собеседник агентства.По его словам, в УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена проверка."Установлен ряд участников инцидента. Для проведения полного и объективного расследования полиция просит очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов, написать сообщение в директ официального аккаунта УМВД России по Владивостоку mvd.vladivostok, либо обратиться по телефону 8(423) 265 52 13. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в полиции.
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происшествия, приморский край, владивосток
04:27 15.11.2021
 
Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке

Полиция проверит видео со стрельбой из свадебного кортежа на трассе во Владивостоке

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку видеозаписи со стрельбой из свадебного кортежа во Владивостоке, который мешал движению машин на трассе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
В соцсетях опубликованы видео, снятые на федеральной трассе во Владивостоке. На них видно, как несколько машин, занимая все три полосы движения, едут медленно, тормозят общий поток. Авторы видео сообщают, что "свадебный кортеж отметился стрельбой в воздух".
"Полиция проверяет видеозапись, размещенную в социальных сетях: несколько иномарок в районе улицы Маковского во Владивостоке передвигаются с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена проверка.
"Установлен ряд участников инцидента. Для проведения полного и объективного расследования полиция просит очевидцев происшествия, имеющих записи видеорегистраторов, написать сообщение в директ официального аккаунта УМВД России по Владивостоку mvd.vladivostok, либо обратиться по телефону 8(423) 265 52 13. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в полиции.
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ПроисшествияПриморский крайВладивосток
 
 
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