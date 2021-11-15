Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль

"Обращаюсь ко всем главам регионов, возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и поликлиниках должны быть необходимые лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.