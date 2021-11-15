https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759135979.html
Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль
Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль - РИА Новости, 15.11.2021
Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с коронавирусом и ускорить темпы вакцинации граждан. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:26
2021-11-15T15:26
2021-11-15T17:03
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с коронавирусом и ускорить темпы вакцинации граждан.Мишустин добавил, что главам регионов надо строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей. "Все меры, которые они предлагают, направлены на защиту здоровья граждан. Игнорировать их просто недопустимо", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759129701.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:26 15.11.2021 (обновлено: 17:03 15.11.2021)
Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль
Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию от COVID-19