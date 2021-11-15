https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129108.html

Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек

Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек - РИА Новости, 15.11.2021

Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек

Шесть тысяч коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:59

2021-11-15T14:59

2021-11-15T15:08

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Шесть тысяч коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь, и вот последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757773139.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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