https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129108.html
Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек
Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек
Шесть тысяч коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:59
2021-11-15T14:59
2021-11-15T15:08
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Шесть тысяч коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь, и вот последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично", - сказал Мурашко.
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:59 15.11.2021 (обновлено: 15:08 15.11.2021)
Мурашко рассказал о сокращении числа коронавирусных коек
Мурашко: за прошедшую неделю 6000 коронавирусных коек перепрофилировали в обычные