https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759127361.html
Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 15.11.2021
Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:52
2021-11-15T14:52
2021-11-15T15:28
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших", — отметил он.Темпы вакцинации премьер назвал неудовлетворительными, указав, что сейчас уровень коллективного иммунитета по стране достиг 49 процентов.В ковидариях трудятся полмиллиона медиков, кабмин ведет ежедневный мониторинг доступности лекарств и кислорода, добавил он.В заключение Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать оказывать поддержку регионам.Сегодня число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек (максимум был 6 ноября — 41 335), умерли 1211, выписались 27 972. Самая сложная обстановка в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Самарской области и Крыму.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:52 15.11.2021 (обновлено: 15:28 15.11.2021)
Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Премьер Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в России
остается напряженной, заявил глава правительства Михаил Мишустин
на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших", — отметил он.
Темпы вакцинации премьер назвал неудовлетворительными, указав, что сейчас уровень коллективного иммунитета по стране достиг 49 процентов.
В ковидариях трудятся полмиллиона медиков, кабмин ведет ежедневный мониторинг доступности лекарств и кислорода, добавил он.
В заключение Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать оказывать поддержку регионам.
Сегодня число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек (максимум был 6 ноября — 41 335), умерли 1211, выписались 27 972. Самая сложная обстановка в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Самарской области и Крыму.