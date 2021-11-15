https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759127361.html

Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 15.11.2021

Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:52

2021-11-15T14:52

2021-11-15T15:28

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общество

михаил мишустин

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коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. В других российских субъектах по-прежнему много заболевших", — отметил он.Темпы вакцинации премьер назвал неудовлетворительными, указав, что сейчас уровень коллективного иммунитета по стране достиг 49 процентов.В ковидариях трудятся полмиллиона медиков, кабмин ведет ежедневный мониторинг доступности лекарств и кислорода, добавил он.В заключение Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать оказывать поддержку регионам.Сегодня число заразившихся коронавирусом увеличилось на 38,4 тысячи человек (максимум был 6 ноября — 41 335), умерли 1211, выписались 27 972. Самая сложная обстановка в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Самарской области и Крыму.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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