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Религия
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759111484.html
В Карелии настоятель монастыря умер от COVID-19
В Карелии настоятель монастыря умер от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В Карелии настоятель монастыря умер от COVID-19
Духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов) скончался на 76-м году жизни... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:35
2021-11-15T13:35
религия
республика карелия
петрозаводск
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов) скончался на 76-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19."14 ноября 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 76-м году жизни скончался духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов)", - сообщила в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.Архимандрит Иларион (Кильганов) был назначен духовником Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря в Карелии в 1995 году, тогда он был иеромонахом. До 2001 года монастырь был женским. Архимандрит Иларион (Кильганов) принимал активное участие в восстановлении разрушенного за годы советской власти монастыря. В 2001 году монастырь стал мужским, в 2003 году архимандрит был утвержден его наместником.
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республика карелия, петрозаводск, русская православная церковь, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:35 15.11.2021
 
В Карелии настоятель монастыря умер от COVID-19

Настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря умер от COVID-19

© Фото : Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархииДуховник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов)
Духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов) скончался на 76-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19.
"14 ноября 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 76-м году жизни скончался духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов)", - сообщила в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Архимандрит Иларион (Кильганов) был назначен духовником Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря в Карелии в 1995 году, тогда он был иеромонахом. До 2001 года монастырь был женским. Архимандрит Иларион (Кильганов) принимал активное участие в восстановлении разрушенного за годы советской власти монастыря. В 2001 году монастырь стал мужским, в 2003 году архимандрит был утвержден его наместником.
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 02:08Распространение коронавируса
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