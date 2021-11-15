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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759083984.html
Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю
Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю - РИА Новости, 15.11.2021
Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю
Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%, положительный эффект оказали вакцинация, соблюдение... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:52
2021-11-15T11:52
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%, положительный эффект оказали вакцинация, соблюдение масочного режима и нерабочие дни, заявил в понедельник журналистам мэр столицы Сергей Собянин."Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - сказал он.При этом мэр поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму."Все вместе это дает положительный эффект", - добавил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
11:52 15.11.2021
 
Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю

Собянин назвал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве хорошим трендом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве
Пассажиры в защитных масках на остановке общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%, положительный эффект оказали вакцинация, соблюдение масочного режима и нерабочие дни, заявил в понедельник журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - сказал он.
При этом мэр поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму.
"Все вместе это дает положительный эффект", - добавил Собянин.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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