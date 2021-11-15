https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759083984.html

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю - РИА Новости, 15.11.2021

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю

Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%, положительный эффект оказали вакцинация, соблюдение... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:52

2021-11-15T11:52

2021-11-15T11:52

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%, положительный эффект оказали вакцинация, соблюдение масочного режима и нерабочие дни, заявил в понедельник журналистам мэр столицы Сергей Собянин."Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - сказал он.При этом мэр поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму."Все вместе это дает положительный эффект", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

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общество, москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии