https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759081934.html
В России за сутки выписали 27 972 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 27 972 человека после COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В России за сутки выписали 27 972 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 27 972 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 812 557 человек после заболевания, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:44
2021-11-15T11:44
2021-11-15T11:44
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 972 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 812 557 человек после заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 972 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 812 557", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 6 364 человека, в Подмосковье - 2 906, Санкт-Петербурге - 1 144.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 27 972 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 27 972 человека после COVID-19, за все время — 7 812 557