https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759081671.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 15.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968), Подмосковье (2666), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:43
2021-11-15T11:43
2021-11-15T11:43
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968), Подмосковье (2666), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва — 3789, 2. Санкт-Петербург — 2968, 3. Московская область — 2666", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 39, Чукотском автономном округе - 20, Ненецком автономном округе - 14.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 3789