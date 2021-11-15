https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759081671.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 15.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968), Подмосковье (2666), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:43

2021-11-15T11:43

2021-11-15T11:43

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968), Подмосковье (2666), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва — 3789, 2. Санкт-Петербург — 2968, 3. Московская область — 2666", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 39, Чукотском автономном округе - 20, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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