https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759054903.html
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн - РИА Новости, 15.11.2021
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:19
2021-11-15T09:19
2021-11-15T09:19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс еще удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате. С 15 ноября в приложении или на сайте "ЕМИАС.ИНФО" человек может заранее заполнить анкету перед экспресс-тестированием. В заявке нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это та информация, которую горожане сейчас заполняют в пунктах от руки. После внесения информации система выдаст специальный QR-код заявки — его нужно просто показать администратору в точке экспресс-тестирования, москвичам не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты", - рассказала Ракова.Уточняется, что сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней."Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней, не считая дня подачи заявки. Также по QR-коду заявки на месте можно получить результат экспресс-тестирования в течение 15-20 минут. Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте", - отметила Ракова.Уточняется, что горожане по-прежнему могут заполнить заявку на экспресс-тест прямо на месте. Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие.
https://ria.ru/20211027/testy-1756443428.html
https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756318600.html
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на коронавирус в онлайн-формате
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Москвичи смогут заполнить заявку на экспресс-тест на COVID-19 онлайн, сообщает заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова
.
"Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс еще удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате. С 15 ноября в приложении или на сайте "ЕМИАС.ИНФО" человек может заранее заполнить анкету перед экспресс-тестированием. В заявке нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это та информация, которую горожане сейчас заполняют в пунктах от руки. После внесения информации система выдаст специальный QR-код заявки — его нужно просто показать администратору в точке экспресс-тестирования, москвичам не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты", - рассказала Ракова.
Уточняется, что сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней.
"Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней, не считая дня подачи заявки. Также по QR-коду заявки на месте можно получить результат экспресс-тестирования в течение 15-20 минут. Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте", - отметила Ракова.
Уточняется, что горожане по-прежнему могут заполнить заявку на экспресс-тест прямо на месте. Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие.