https://ria.ru/20211115/korabl-1759101752.html

Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию

Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию - РИА Новости, 15.11.2021

Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию

Российские космонавты вернули "Союз МС-19" в штатную конфигурацию, теперь корабль законсервируют после пролета космического мусора, следует из переговоров... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:55

2021-11-15T12:55

2021-11-15T12:55

антон шкаплеров

наса

космос - риа наука

dragon spacex

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

томас маршберн

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_233:147:2540:1444_1920x0_80_0_0_e1f5251324cac36d8301ddeb2b935d85.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские космонавты вернули "Союз МС-19" в штатную конфигурацию, теперь корабль законсервируют после пролета космического мусора, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА"Заглушка установлена, связь в корабле возвращена в штатную конфигурацию", - сказал российский космонавт Петр Дубров."Хорошо, принял. Значит, мы можем выдавать команду на консервацию", - ответил ему специалист подмосковного Центра управления полетами.Корабль был выведен из штатной конфигурации на случай, если космический мусор все-таки врезался бы в станцию и космонавтам пришлось бы срочно эвакуироваться.Экипаж американского корабля Crew Dragon также открыл люк и начал возвращаться на МКС.Сегодня космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Открытием люков между американским и российским сегментами станции занимается Ванде Хай.

https://ria.ru/20211112/modul-1758862450.html

https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, dragon spacex, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, земля, петр дубров