Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/korabl-1759101752.html
Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию
Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию - РИА Новости, 15.11.2021
Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию
Российские космонавты вернули "Союз МС-19" в штатную конфигурацию, теперь корабль законсервируют после пролета космического мусора, следует из переговоров... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:55
2021-11-15T12:55
антон шкаплеров
наса
космос - риа наука
dragon spacex
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
томас маршберн
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_233:147:2540:1444_1920x0_80_0_0_e1f5251324cac36d8301ddeb2b935d85.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские космонавты вернули "Союз МС-19" в штатную конфигурацию, теперь корабль законсервируют после пролета космического мусора, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА"Заглушка установлена, связь в корабле возвращена в штатную конфигурацию", - сказал российский космонавт Петр Дубров."Хорошо, принял. Значит, мы можем выдавать команду на консервацию", - ответил ему специалист подмосковного Центра управления полетами.Корабль был выведен из штатной конфигурации на случай, если космический мусор все-таки врезался бы в станцию и космонавтам пришлось бы срочно эвакуироваться.Экипаж американского корабля Crew Dragon также открыл люк и начал возвращаться на МКС.Сегодня космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Открытием люков между американским и российским сегментами станции занимается Ванде Хай.
https://ria.ru/20211112/modul-1758862450.html
https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_254:0:2530:1707_1920x0_80_0_0_b1130f1a06d0e5857848cdbd22f04c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, dragon spacex, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, земля, петр дубров
12:55 15.11.2021
 
Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию

Кораблю "Союз МС-19" вернули штатную конфигурацию после пролета космического мусора

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские космонавты вернули "Союз МС-19" в штатную конфигурацию, теперь корабль законсервируют после пролета космического мусора, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА
"Заглушка установлена, связь в корабле возвращена в штатную конфигурацию", - сказал российский космонавт Петр Дубров.
Многоцелевой лабораторный модуль Наука и пилотируемый корабль Ю.А. Гагарин, пристыкованные к российскому сегменту МКС
12 ноября, 23:49
Космонавты перепрошили модуль "Наука" перед прибытием последнего модуля МКС
"Хорошо, принял. Значит, мы можем выдавать команду на консервацию", - ответил ему специалист подмосковного Центра управления полетами.
Корабль был выведен из штатной конфигурации на случай, если космический мусор все-таки врезался бы в станцию и космонавтам пришлось бы срочно эвакуироваться.
Экипаж американского корабля Crew Dragon также открыл люк и начал возвращаться на МКС.
Сегодня космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).
Открытием люков между американским и российским сегментами станции занимается Ванде Хай.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 03:04
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
 
Антон ШкаплеровНАСАКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Томас МаршбернЗемляПетр Дубров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
Лента новостейМолния
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе