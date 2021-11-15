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В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов

В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов - РИА Новости, 16.11.2021

В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов

Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов вузов РФ открывается в среду в РУДН, сообщили в университете. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-15T19:30

2021-11-15T19:30

2021-11-16T09:33

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов вузов РФ открывается в среду в РУДН, сообщили в университете."17 ноября в РУДН начинает работу V Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. Это ежегодное масштабное научно-практическое мероприятие проводит Институт русского языка РУДН совместно с ГИРЯ имени Пушкина", - говорится в сообщении.Отмечается, что конгресс, в работе которого примут участие более 400 делегатов из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, продлится четыре дня.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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