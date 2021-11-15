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В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов
В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов - РИА Новости, 16.11.2021
В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов
Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов вузов РФ открывается в среду в РУДН, сообщили в университете. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-15T19:30
2021-11-15T19:30
2021-11-16T09:33
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов вузов РФ открывается в среду в РУДН, сообщили в университете."17 ноября в РУДН начинает работу V Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ. Это ежегодное масштабное научно-практическое мероприятие проводит Институт русского языка РУДН совместно с ГИРЯ имени Пушкина", - говорится в сообщении.Отмечается, что конгресс, в работе которого примут участие более 400 делегатов из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, продлится четыре дня.
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общество, образование - общество, москва, рудн
19:30 15.11.2021 (обновлено: 09:33 16.11.2021)
В РУДН пройдет конгресс преподавателей подготовительных факультетов вузов
Конгресс преподавателей и глав подготовительных факультетов вузов пройдет в РУДН