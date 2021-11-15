11:03 15.11.2021 (обновлено: 11:05 15.11.2021)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на мужчину в Балашихе
Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения на мужчину в Балашихе
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о хулиганстве, которое возбудили в подмосковной Балашихе после конфликта жильцов, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщала, что в ночь на 13 ноября около подъезда многоквартирного дома на проспекте Жуковского микрорайона Кучино Балашихи мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сотрудниками полиции были установлены личности участников инцидента. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову доложить об обстоятельствах нападения на мужчину, который возвращался со своей женой и маленьким ребенком домой и около своего подъезда сделал замечание мужчине за непристойное поведение", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по данным СМИ, между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. К нападавшему присоединилось еще несколько человек, которые избили отца семейства. Кроме того, добавляется, что после случившегося семье пострадавшего стали поступать угрозы. В настоящее время ГСУ СК ходатайствует перед прокуратурой о передаче уголовного дела в свое производство для дальнейшего расследования.
В подмосковном главке МВД ранее также уточняли, что конфликт произошел на бытовой почве. Ранение получил мужчина 1987 года рождения. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у одного из нападавших был нож, которым угрожали пострадавшему. Предположительно, все участники конфликта являются гражданами РФ.
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