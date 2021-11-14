https://ria.ru/20211114/balashikha-1759006966.html

После драки в Балашихе возбудили дело о хулиганстве

После драки в Балашихе возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 14.11.2021

После драки в Балашихе возбудили дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковной Балашихе после конфликта жителей одного из жилых домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:01

2021-11-14T17:01

2021-11-14T17:01

происшествия

балашиха

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в подмосковной Балашихе после конфликта жителей одного из жилых домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области."По данным следствия, в ночь на 13 ноября около подъезда многоквартирного дома на улице Проспект Жуковского микрорайона Кучино города Балашиха мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены личности участников инцидента", - говорится в сообщении.В подмосковном главке МВД уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Ранение получил мужчина 1987 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Причины конфликта не уточняются.В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у одного из нападавших был нож, которым угрожали пострадавшему. Кроме того, предположительно, все участники конфликта являются гражданами РФ."Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211114/draka-1758965680.html

балашиха

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, балашиха