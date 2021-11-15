https://ria.ru/20211115/konflikt-1759068967.html
В Москве произошла драка в вагоне на МЦК
В Москве произошла драка в вагоне на МЦК - РИА Новости, 15.11.2021
В Москве произошла драка в вагоне на МЦК
Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце, рассказали в пресс-службе УТ МВД по ЦФО. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:46
2021-11-15T10:46
2021-11-15T15:12
происшествия
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце, рассказали в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.Сообщение о "потасовке между пассажирами" поступило в полицию накануне вечером. Сейчас проводится проверка, участников ссоры ищут. Судя по описаниям видео из социальных сетей, стычка произошла в поезде на станции "Окружная".
https://ria.ru/20211114/balashikha-1759006966.html
москва
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Новости
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РИА Новости
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Драка в вагоне на МЦК. Кадры очевидца
Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце. Проводится проверка, участников ссоры ищут. Стычка произошла в поезде на станции "Окружная".
2021-11-15T10:46
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, московское центральное кольцо (мцк)
10:46 15.11.2021 (обновлено: 15:12 15.11.2021)
В Москве произошла драка в вагоне на МЦК
В Москве полиция ищет участников драки в вагоне на МЦК