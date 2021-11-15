https://ria.ru/20211115/konflikt-1759068967.html

В Москве произошла драка в вагоне на МЦК

В Москве произошла драка в вагоне на МЦК - РИА Новости, 15.11.2021

В Москве произошла драка в вагоне на МЦК

Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце, рассказали в пресс-службе УТ МВД по ЦФО. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:46

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происшествия

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце, рассказали в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.Сообщение о "потасовке между пассажирами" поступило в полицию накануне вечером. Сейчас проводится проверка, участников ссоры ищут. Судя по описаниям видео из социальных сетей, стычка произошла в поезде на станции "Окружная".

https://ria.ru/20211114/balashikha-1759006966.html

москва

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2021

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Драка в вагоне на МЦК. Кадры очевидца Неизвестные устроили драку в вагоне метро на Московском центральном кольце. Проводится проверка, участников ссоры ищут. Стычка произошла в поезде на станции "Окружная". 2021-11-15T10:46 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московское центральное кольцо (мцк)