17:49 15.11.2021 (обновлено: 18:01 15.11.2021)
Глава Коми пообещал сохранить систему "северных" надбавок
Глава Коми Уйба: муниципалитеты республики сохранят статус районов Крайнего Севера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Отмена указа 1992 года о мерах по стабилизации экономики Коми не приведет к изменению статуса муниципалитетов как районов Крайнего Севера и не изменит систему надбавок, сообщил глава республики Владимир Уйба.
Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 января 2022 года отменяется действие указа об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориями. Также утратившими силу признаются указы президента РФ от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР, указ от 25 марта 1992 года о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР. Как сообщали в понедельник РИА Новости в Минэкономразвития РФ, все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об утверждении единого их перечня.
"Новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом произошедших (с 1992 года) изменений. Например, Коми ССР уже нет, есть республика Коми… Вслед за указом выйдет соответствующее постановление правительства России, которое и закрепит нормативный статус муниципалитетов как районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Вносимые изменения не изменят перечень районов в республике Коми, относящихся к Крайнему Северу", - сказал Уйба в видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
"Северные и районные коэффициенты надбавок в республике Коми останутся. Будут выплачиваться также, как и раньше", - заключил он.