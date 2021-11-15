https://ria.ru/20211115/komi-1759168511.html

Глава Коми пообещал сохранить систему "северных" надбавок

Глава Коми пообещал сохранить систему "северных" надбавок - РИА Новости, 15.11.2021

Глава Коми пообещал сохранить систему "северных" надбавок

Отмена указа 1992 года о мерах по стабилизации экономики Коми не приведет к изменению статуса муниципалитетов как районов Крайнего Севера и не изменит систему... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:49

2021-11-15T17:49

2021-11-15T18:01

республика коми

владимир уйба

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Отмена указа 1992 года о мерах по стабилизации экономики Коми не приведет к изменению статуса муниципалитетов как районов Крайнего Севера и не изменит систему надбавок, сообщил глава республики Владимир Уйба.Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 января 2022 года отменяется действие указа об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориями. Также утратившими силу признаются указы президента РФ от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР, указ от 25 марта 1992 года о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР. Как сообщали в понедельник РИА Новости в Минэкономразвития РФ, все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об утверждении единого их перечня."Новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом произошедших (с 1992 года) изменений. Например, Коми ССР уже нет, есть республика Коми… Вслед за указом выйдет соответствующее постановление правительства России, которое и закрепит нормативный статус муниципалитетов как районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Вносимые изменения не изменят перечень районов в республике Коми, относящихся к Крайнему Северу", - сказал Уйба в видеообращении к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте"."Северные и районные коэффициенты надбавок в республике Коми останутся. Будут выплачиваться также, как и раньше", - заключил он.

https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html

https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, владимир уйба, политика, россия