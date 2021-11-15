https://ria.ru/20211115/kofe-1759040841.html

От чего зависит вкус кофе

Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе - РИА Новости, 15.11.2021

От чего зависит вкус кофе

На вкус кофе влияет множество факторов, поэтому ошибочно думать, что кислинка – признак некачественного напитка, рассказывает агентству "Прайм" генеральный... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T02:17

2021-11-15T02:17

2021-11-15T02:17

общество

рамаз чантурия

росчайкофе

россия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На вкус кофе влияет множество факторов, поэтому ошибочно думать, что кислинка – признак некачественного напитка, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации "РОСЧАЙКОФЕ" Рамаз Чантурия.По его словам, на вкус кофе влияет более ста химических соединений в составе плодов: алкалоиды (кофеин и тригонеллин), углеводы (фруктоза, сахароза, лактоза и глюкоза), фруктовые кислоты, танины, органическая хлорогеновая кислота. Какие будут преобладать в каждом конкретном случае, зависит от сырья, способа его обработки и заваривания.Чантурия напоминает, что еще 25 лет назад в России лучшим кофе считался тот, что из темнообжаренной смеси арабики и робусты. Сейчас – светлообжаренная арабика с многогранными фруктовыми или цветочными оттенками вкуса и выраженной кислотностью."Правильный вкус кофе тот, который вам нравится. Только это имеет значение. Если вы любите кофе с кислинкой, значит, выбирайте его", - советует собеседник агентства.

https://ria.ru/20211106/kofe-1757843387.html

россия

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общество, рамаз чантурия, росчайкофе, россия