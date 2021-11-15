Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
Глава ассоциации "Росчайкофе" Чантурия сообщил, что на вкус кофе влияют множество факторов
© Фото : Тинатин МжаванадзеКофе
© Фото : Тинатин Мжаванадзе
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На вкус кофе влияет множество факторов, поэтому ошибочно думать, что кислинка – признак некачественного напитка, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации "РОСЧАЙКОФЕ" Рамаз Чантурия.
"Заявления о том, что кофе с ярко-выраженной кислинкой - некачественный, это маркетинговый ход заинтересованных лиц. Это попытка манипулирования мнением покупателя. Таким способом пытаются подорвать его доверие как к тому или иному производителю, так и к собственному вкусу", - утверждает специалист.
По его словам, на вкус кофе влияет более ста химических соединений в составе плодов: алкалоиды (кофеин и тригонеллин), углеводы (фруктоза, сахароза, лактоза и глюкоза), фруктовые кислоты, танины, органическая хлорогеновая кислота. Какие будут преобладать в каждом конкретном случае, зависит от сырья, способа его обработки и заваривания.
Чантурия напоминает, что еще 25 лет назад в России лучшим кофе считался тот, что из темнообжаренной смеси арабики и робусты. Сейчас – светлообжаренная арабика с многогранными фруктовыми или цветочными оттенками вкуса и выраженной кислотностью.
"Правильный вкус кофе тот, который вам нравится. Только это имеет значение. Если вы любите кофе с кислинкой, значит, выбирайте его", - советует собеседник агентства.
6 ноября, 03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе