Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211115/kody-1759169307.html
В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов
В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов - РИА Новости, 15.11.2021
В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов
Замуправделами Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что не считает QR-коды "печатью антихриста", но, по его мнению,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:20
2021-11-15T18:20
религия
русская православная церковь
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замуправделами Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что не считает QR-коды "печатью антихриста", но, по его мнению, усиление средств контроля над людьми несет в себе угрозу и вызывает беспокойство."Я не считаю, что QR-код — печать антихриста. В последние дни пару раз меня спрашивали — как же QR-код не печать антихриста, если без него нельзя "ни продавать, ни покупать"? Если держаться буквы, то и продавать, и покупать можно, хотя и не все. Например, можно покупать и продавать без ограничений лекарства и продукты первой необходимости, и почти все можно покупать и продавать через доставку на дом. Да и до введения QR-кодов что-то нельзя было покупать или продавать без внешних идентификаторов, например, недвижимость", - написал епископ в своем Telegram-канале.Он отметил, что в связи с введением QR-кодов возникают "апокалиптические ассоциации", а "усиление средств контроля над человеком несет в себе угрозу, в том числе, угрозу христианскому благовестию"."Без сомнения, эти средства позволяют лучше выявлять и ограничивать преступников или нарушителей. Но плата за это спокойствие, пожалуй, несоразмерна", - заключил епископ.Ранее епископ Савва написал в своем Telegram-канале, что всеобъемлющее введение QR-кодов вызывает возмущение и беспокойство многих россиян, так как это "технология поголовного контроля". Священнослужитель выразил сомнение, что "эту технологию забудут и положат в пыльный короб забытой серверной комнаты сразу после того, как привьются 80% людей".
https://ria.ru/20210618/ieromonakh-1737580495.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русская православная церковь, telegram (приложение)
18:20 15.11.2021
 

В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замуправделами Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что не считает QR-коды "печатью антихриста", но, по его мнению, усиление средств контроля над людьми несет в себе угрозу и вызывает беспокойство.
"Я не считаю, что QR-код — печать антихриста. В последние дни пару раз меня спрашивали — как же QR-код не печать антихриста, если без него нельзя "ни продавать, ни покупать"? Если держаться буквы, то и продавать, и покупать можно, хотя и не все. Например, можно покупать и продавать без ограничений лекарства и продукты первой необходимости, и почти все можно покупать и продавать через доставку на дом. Да и до введения QR-кодов что-то нельзя было покупать или продавать без внешних идентификаторов, например, недвижимость", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в связи с введением QR-кодов возникают "апокалиптические ассоциации", а "усиление средств контроля над человеком несет в себе угрозу, в том числе, угрозу христианскому благовестию".
"Без сомнения, эти средства позволяют лучше выявлять и ограничивать преступников или нарушителей. Но плата за это спокойствие, пожалуй, несоразмерна", - заключил епископ.
Врач-реаниматолог ССиНМП № 1 города Москвы иеромонах Феодорит (Сеньчуков) - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 15:13Распространение коронавируса
Иеромонах-реаниматолог высказался о "Божьей каре" и "печати Антихриста"
Ранее епископ Савва написал в своем Telegram-канале, что всеобъемлющее введение QR-кодов вызывает возмущение и беспокойство многих россиян, так как это "технология поголовного контроля". Священнослужитель выразил сомнение, что "эту технологию забудут и положат в пыльный короб забытой серверной комнаты сразу после того, как привьются 80% людей".
 
РелигияРусская православная церковьTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
Лента новостейМолния
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе