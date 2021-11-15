https://ria.ru/20211115/kody-1759169307.html

В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов

В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов - РИА Новости, 15.11.2021

В РПЦ обеспокоились повсеместным введением QR-кодов

Замуправделами Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что не считает QR-коды "печатью антихриста", но, по его мнению,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:20

2021-11-15T18:20

2021-11-15T18:20

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telegram (приложение)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замуправделами Русской православной церкви епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что не считает QR-коды "печатью антихриста", но, по его мнению, усиление средств контроля над людьми несет в себе угрозу и вызывает беспокойство."Я не считаю, что QR-код — печать антихриста. В последние дни пару раз меня спрашивали — как же QR-код не печать антихриста, если без него нельзя "ни продавать, ни покупать"? Если держаться буквы, то и продавать, и покупать можно, хотя и не все. Например, можно покупать и продавать без ограничений лекарства и продукты первой необходимости, и почти все можно покупать и продавать через доставку на дом. Да и до введения QR-кодов что-то нельзя было покупать или продавать без внешних идентификаторов, например, недвижимость", - написал епископ в своем Telegram-канале.Он отметил, что в связи с введением QR-кодов возникают "апокалиптические ассоциации", а "усиление средств контроля над человеком несет в себе угрозу, в том числе, угрозу христианскому благовестию"."Без сомнения, эти средства позволяют лучше выявлять и ограничивать преступников или нарушителей. Но плата за это спокойствие, пожалуй, несоразмерна", - заключил епископ.Ранее епископ Савва написал в своем Telegram-канале, что всеобъемлющее введение QR-кодов вызывает возмущение и беспокойство многих россиян, так как это "технология поголовного контроля". Священнослужитель выразил сомнение, что "эту технологию забудут и положат в пыльный короб забытой серверной комнаты сразу после того, как привьются 80% людей".

https://ria.ru/20210618/ieromonakh-1737580495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, telegram (приложение)