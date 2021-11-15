https://ria.ru/20211115/klishas-1759138321.html

Клишас посоветовал Польше позаботиться о том, чтобы не вылететь из ЕС﻿

Клишас посоветовал Польше позаботиться о том, чтобы не вылететь из ЕС﻿ - РИА Новости, 15.11.2021

Клишас посоветовал Польше позаботиться о том, чтобы не вылететь из ЕС﻿

Вместо того, чтобы призывать к исключению России из международных организаций, Польше следует лучше позаботиться о том, чтобы самой не вылететь из Евросоюза,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:34

2021-11-15T15:34

2021-11-15T15:34

в мире

польша

евросоюз

совет федерации рф

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вместо того, чтобы призывать к исключению России из международных организаций, Польше следует лучше позаботиться о том, чтобы самой не вылететь из Евросоюза, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее вице-премьер Польши Пётр Глиньский призвал к исключению России и Белоруссии из "ряда международных организаций" и отлучению от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По его словам, власти России и Белоруссии "не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления"."Пусть лучше Польша позаботится о том, чтоб не вылететь из Евросоюза, который не принимает позицию Конституционного суда Польши о верховенстве польской Конституции", - заявил Клишас.Он отметил, что международные позиции России базируются на её статусе державы-победительнице во Второй Мировой войне и системе международных соглашений.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/polsha-1759121188.html

польша

россия

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в мире, польша, евросоюз, совет федерации рф, андрей клишас, россия