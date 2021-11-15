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https://ria.ru/20211115/klimkin-1759210385.html
На Украине предсказали ДНР и ЛНР судьбу Белоруссии
На Украине предсказали ДНР и ЛНР судьбу Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021
На Украине предсказали ДНР и ЛНР судьбу Белоруссии
Власти РФ создают возможности для "взрывной интеграции" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:22
2021-11-15T23:22
в мире
киев
москва
верховная рада украины
мид украины
павел климкин
россия
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КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Власти РФ создают возможности для "взрывной интеграции" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно."Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в РФ. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с РФ. И теперь Путин играет с тем, чтоб включить оккупированные территории, наверное, в союзное государство. Туда же включат и Белоруссию", – заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.
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в мире, киев, москва, верховная рада украины, мид украины, павел климкин, россия
23:22 15.11.2021
 
На Украине предсказали ДНР и ЛНР судьбу Белоруссии

Климкин: Россия создает возможности для интеграции ДНР и ЛНР, отменяя квоты на их товары

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Власти РФ создают возможности для "взрывной интеграции" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
"Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в РФ. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с РФ. И теперь Путин играет с тем, чтоб включить оккупированные территории, наверное, в союзное государство. Туда же включат и Белоруссию", – заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
19:34
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
 
В миреКиевМоскваВерховная Рада УкраиныМИД УкраиныПавел КлимкинРоссия
 
 
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