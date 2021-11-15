https://ria.ru/20211115/klimat-1759154973.html

Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций

Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций - РИА Новости, 15.11.2021

Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций

Страны будут вступать в климатические коалиции, как раньше они вступали в экономические или военные альянсы, заявил программный директор Российского совета по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:51

2021-11-15T16:51

2021-11-15T17:07

в мире

оон

глазго (город)

российский совет по международным делам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757193486_0:39:3077:1770_1920x0_80_0_0_57a58b96e21588e1f054603d4c314fdf.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Страны будут вступать в климатические коалиции, как раньше они вступали в экономические или военные альянсы, заявил программный директор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на обсуждении итогов COP26.Он отметил, что создание новых коалиций и сообществ - это естественный процесс, который, однако, усложняет систему международных взаимодействий.По оценке эксперта, коалиции будут защищать интересы различных групп стран, со сходными темпами и планами перехода к зеленой экономике и сохранению климата.В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html

глазго (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, глазго (город), российский совет по международным делам