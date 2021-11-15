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Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций
Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций - РИА Новости, 15.11.2021
Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций
Страны будут вступать в климатические коалиции, как раньше они вступали в экономические или военные альянсы, заявил программный директор Российского совета по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:51
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в мире
оон
глазго (город)
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Страны будут вступать в климатические коалиции, как раньше они вступали в экономические или военные альянсы, заявил программный директор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на обсуждении итогов COP26.Он отметил, что создание новых коалиций и сообществ - это естественный процесс, который, однако, усложняет систему международных взаимодействий.По оценке эксперта, коалиции будут защищать интересы различных групп стран, со сходными темпами и планами перехода к зеленой экономике и сохранению климата.В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
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в мире, оон, глазго (город), российский совет по международным делам
16:51 15.11.2021 (обновлено: 17:07 15.11.2021)
 
Эксперт сообщил о вступлении мира в эпоху климатических коалиций

Константин Суховерхов: мир вступил в эпоху климатических коалиций

© REUTERS / Phil NobleЛоготип конференции ООН об изменении климата в Глазго
Логотип конференции ООН об изменении климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Страны будут вступать в климатические коалиции, как раньше они вступали в экономические или военные альянсы, заявил программный директор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на обсуждении итогов COP26.
"Климатические коалиции. Они, с счастью или к сожалению, будут образовываться. Мир вошел в такую эпоху. Если раньше появлялись военно-политические альянсы, экономические объединения, то теперь мы становимся свидетелями того, что появляются климатические объединения", - сказал Суховерхов.
Он отметил, что создание новых коалиций и сообществ - это естественный процесс, который, однако, усложняет систему международных взаимодействий.
По оценке эксперта, коалиции будут защищать интересы различных групп стран, со сходными темпами и планами перехода к зеленой экономике и сохранению климата.
В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
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В миреООНГлазго (город)Российский совет по международным делам
 
 
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