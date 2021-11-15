https://ria.ru/20211115/kitay-1759052426.html

Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия"

Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия" - РИА Новости, 15.11.2021

Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия"

Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая ввели временный запрет на поставки... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:56

2021-11-15T08:56

2021-11-15T08:56

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая ввели временный запрет на поставки растительного масла, муки, конфет, угля и листовых древесных материалов не в контейнерах через железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск-Маньчжурия", сообщили в РИА Новости в торговом представительстве РФ в Китае."Власти Маньчжурии ввели запрет на железнодорожные поставки растительного масла, муки, конфет, угля и листовых древесных материалов не в контейнерах", - говорится в заявлении торгового представительства РФ в Китае, поступившего в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что 12 ноября состоялось онлайн-совещание руководства торгпредства России в Китае с заместителем мэра города Маньчжурии, замглавы канцелярии народного правительства города, начальником местного таможенного управления и руководством пункта пропуска "Маньчжурия"."Китайская сторона проинформировала, что, согласно уведомлению №41, выпущенному местным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, с 11 ноября 2021 года запрещается ввоз через железнодорожный пункт пропуска "Маньчжурия" (самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России) такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло, в том числе соевое, и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды, в том числе для мороженого, древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла", - указали в торгпредстве.Исключение составляют международные интермодальные поставки в контейнерах."Соответствующее решение "о дальнейшем усилении мер контроля на железнодорожном пункте пропуска" было принято на совещании штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции города Маньчжурии", - добавили в торгпредстве. Уточняется, что в уведомлении значится требование продолжать строго исполнять правила о том, что на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" запрещается ввоз импортных грузов, упакованных в мешки или ящики массой менее 50 килограмм и требующих погрузки или разгрузки вручную.Ранее сообщалось, что власти городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, где в том числе находятся автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Забайкальск-Маньчжурия", с 9 ноября приостановили импорт всей продукции холодовой пищевой цепи и других товаров через все пункты пропуска, включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Меры приняты в целях реализации эффективных мер профилактики и контроля рисков распространения эпидемии. Торговое представительство России в Китае также сообщало ранее, что власти приграничного с РФ города Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян 10 ноября потребовали от администрации железнодорожного пункта пропуска ввести временные ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания. При этом станция продолжит принимать перевозимые навалом сельхозтовары, включая зерно и иные сыпучие грузы.Согласно данным властей, по состоянию на 15 ноября в автономном районе Внутренняя Монголия было выявлено 17 местных и три ввозных случая заражения COVID, в провинции Хэйлунцзян с 27 октября зарегистрировано 266 случаев заражения, большинство из которых в закрытом на строгий локдаун городе Хэйхэ.

https://ria.ru/20211105/fury-1757808513.html

https://ria.ru/20211110/ugroza-1758020261.html

https://ria.ru/20211111/kitay-1758526770.html

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экономика, китай, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19