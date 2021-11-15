Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/kitay-1759052426.html
Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия"
Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия" - РИА Новости, 15.11.2021
Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия"
Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая ввели временный запрет на поставки... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:56
2021-11-15T08:56
экономика
китай
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984820_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_515d6a072d45ca07eb7c15126b0d85ff.jpg
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая ввели временный запрет на поставки растительного масла, муки, конфет, угля и листовых древесных материалов не в контейнерах через железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск-Маньчжурия", сообщили в РИА Новости в торговом представительстве РФ в Китае."Власти Маньчжурии ввели запрет на железнодорожные поставки растительного масла, муки, конфет, угля и листовых древесных материалов не в контейнерах", - говорится в заявлении торгового представительства РФ в Китае, поступившего в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что 12 ноября состоялось онлайн-совещание руководства торгпредства России в Китае с заместителем мэра города Маньчжурии, замглавы канцелярии народного правительства города, начальником местного таможенного управления и руководством пункта пропуска "Маньчжурия"."Китайская сторона проинформировала, что, согласно уведомлению №41, выпущенному местным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, с 11 ноября 2021 года запрещается ввоз через железнодорожный пункт пропуска "Маньчжурия" (самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России) такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло, в том числе соевое, и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды, в том числе для мороженого, древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла", - указали в торгпредстве.Исключение составляют международные интермодальные поставки в контейнерах."Соответствующее решение "о дальнейшем усилении мер контроля на железнодорожном пункте пропуска" было принято на совещании штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции города Маньчжурии", - добавили в торгпредстве. Уточняется, что в уведомлении значится требование продолжать строго исполнять правила о том, что на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" запрещается ввоз импортных грузов, упакованных в мешки или ящики массой менее 50 килограмм и требующих погрузки или разгрузки вручную.Ранее сообщалось, что власти городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, где в том числе находятся автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Забайкальск-Маньчжурия", с 9 ноября приостановили импорт всей продукции холодовой пищевой цепи и других товаров через все пункты пропуска, включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Меры приняты в целях реализации эффективных мер профилактики и контроля рисков распространения эпидемии. Торговое представительство России в Китае также сообщало ранее, что власти приграничного с РФ города Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян 10 ноября потребовали от администрации железнодорожного пункта пропуска ввести временные ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания. При этом станция продолжит принимать перевозимые навалом сельхозтовары, включая зерно и иные сыпучие грузы.Согласно данным властей, по состоянию на 15 ноября в автономном районе Внутренняя Монголия было выявлено 17 местных и три ввозных случая заражения COVID, в провинции Хэйлунцзян с 27 октября зарегистрировано 266 случаев заражения, большинство из которых в закрытом на строгий локдаун городе Хэйхэ.
https://ria.ru/20211105/fury-1757808513.html
https://ria.ru/20211110/ugroza-1758020261.html
https://ria.ru/20211111/kitay-1758526770.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984820_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4b8c44182bdf4148d2790dcc8667e495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
08:56 15.11.2021
 
Китай запретил ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия"

Власти КНР ввели временный запрет на ввоз продуктов через пункт "Забайкальск-Маньчжурия"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая ввели временный запрет на поставки растительного масла, муки, конфет, угля и листовых древесных материалов не в контейнерах через железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск-Маньчжурия", сообщили в РИА Новости в торговом представительстве РФ в Китае.
"Власти Маньчжурии ввели запрет на железнодорожные поставки растительного масла, муки, конфет, угля и листовых древесных материалов не в контейнерах", - говорится в заявлении торгового представительства РФ в Китае, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 16:28
Китай предложил России пересмотреть схему проезда фур через границу
Отмечается, что 12 ноября состоялось онлайн-совещание руководства торгпредства России в Китае с заместителем мэра города Маньчжурии, замглавы канцелярии народного правительства города, начальником местного таможенного управления и руководством пункта пропуска "Маньчжурия".
"Китайская сторона проинформировала, что, согласно уведомлению №41, выпущенному местным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, с 11 ноября 2021 года запрещается ввоз через железнодорожный пункт пропуска "Маньчжурия" (самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России) такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло, в том числе соевое, и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды, в том числе для мороженого, древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла", - указали в торгпредстве.
Исключение составляют международные интермодальные поставки в контейнерах.
Вид здания центра Evergrande в Шанхае - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 08:00
В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике
"Соответствующее решение "о дальнейшем усилении мер контроля на железнодорожном пункте пропуска" было принято на совещании штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции города Маньчжурии", - добавили в торгпредстве. Уточняется, что в уведомлении значится требование продолжать строго исполнять правила о том, что на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" запрещается ввоз импортных грузов, упакованных в мешки или ящики массой менее 50 килограмм и требующих погрузки или разгрузки вручную.
Ранее сообщалось, что власти городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, где в том числе находятся автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Забайкальск-Маньчжурия", с 9 ноября приостановили импорт всей продукции холодовой пищевой цепи и других товаров через все пункты пропуска, включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Меры приняты в целях реализации эффективных мер профилактики и контроля рисков распространения эпидемии. Торговое представительство России в Китае также сообщало ранее, что власти приграничного с РФ города Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян 10 ноября потребовали от администрации железнодорожного пункта пропуска ввести временные ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания. При этом станция продолжит принимать перевозимые навалом сельхозтовары, включая зерно и иные сыпучие грузы.
Согласно данным властей, по состоянию на 15 ноября в автономном районе Внутренняя Монголия было выявлено 17 местных и три ввозных случая заражения COVID, в провинции Хэйлунцзян с 27 октября зарегистрировано 266 случаев заражения, большинство из которых в закрытом на строгий локдаун городе Хэйхэ.
Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 11:29
Китай поблагодарил Россию за спасение моряков контейнеровоза Rise Shine
 
ЭкономикаКитайЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
Лента новостейМолния
В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе