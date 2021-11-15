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Культура
https://ria.ru/20211115/kino-1758578479.html
Сериалы ноября: чиновница Толстоганова, таксист Цыганов, бизнесмен Стычкин
Сериалы ноября: чиновница Толстоганова, таксист Цыганов, бизнесмен Стычкин - РИА Новости, 15.11.2021
Сериалы ноября: чиновница Толстоганова, таксист Цыганов, бизнесмен Стычкин
В ноябре на стриминговых платформах выходят историческая драма, антикоррупционная мелодрама, трагикомедия и детектив. "Чиновница" с Толстогановой расскажет о... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:00
2021-11-15T09:32
алексей агранович
евгений цыганов
виктория толстоганова
максим виторган
оксана карас
александр балуев
сергей марин
светлана ходченкова
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В ноябре на стриминговых платформах выходят историческая драма, антикоррупционная мелодрама, трагикомедия и детектив. "Чиновница" с Толстогановой расскажет о махинациях, "Везет" с Цыгановым — о "трезвом водителе" со спортивным прошлым. "Собор" позволит оценить историческую масштабность времен Петра I, а во "Вне себя" Стычкин будет видеть фантомов и вспоминать прошлое. О лучших российских сериалах месяца — в материале РИА Новости.Бюрократия в провинцииАрина (Толстоганова) — глава финансового департамента в региональном Министерстве здравоохранения. У нее все отлично: хорошая работа, престижная квартира, солидный джип, шопинг-туры в Москву на выходных и любовь с коллегой Павлом (Максим Виторган). Правда, быстро выясняется, что все не так сказочно.Финансовые бонусы чиновница получает за счет разных махинаций с документами и договорами, ее бойфренд женат, к тому же участвует в нелегальной схеме по сбыту некачественных лекарств вместе с главой фармакологического холдинга Цаловым (Алексей Агранович).Все это Арину мало заботит, пока от таблеток-подделок не погибает ее мать. Теперь главная героиня хочет разобраться, как действует теневая структура, чтобы разоблачить ее.Параллельно полиция расследует самоубийство человека, который уже пытался раскрыть эту незаконную схему. Стражи порядка подозревают, что это было убийство, и следят за всеми подозреваемыми, среди которых и Арина.В "Чиновнице" нет абсолютно положительных персонажей, у каждого свои секреты, тайны или темные делишки.Правда, как только Арина выходит из коррупционной игры, она становится врагом Цалова и за ней охотятся непростые люди.Несмотря на иногда предсказуемые сюжетные ходы и подозрительно очевидные совпадения, случающиеся с героями, каждая серия оставляет вопросы, ответы на которые хочется узнать.Режиссер Оксана Карас ("Хороший мальчик", "Доктор Лиза") характеризует главную героиню как обычную мещанку, которая из инфантильной запутавшейся чиновницы превращается в нонконформиста. Следить за этим очень увлекательно.Сериал "Чиновница" выходит в онлайн-кинотеатре KION.Не совсем трезвый водительТрагикомедия с Евгением Цыгановым в роли "трезвого водителя", сериал "Везет" — о неслучайных совпадениях и внезапных парадоксах, которые происходят с каждым.Иван был чемпионом по мотогонкам на льду. Но получил травму, завершил спортивную карьеру и начал злоупотреблять алкоголем. Из-за этого его брак распался, а Иван по иронии судьбы стал подрабатывать "трезвым водителем".Каждый вечер он встречает и развозит очень колоритных персонажей, не обходится без драм и курьезов. То он спасает замерзающего на заснеженной трассе раввина, то подбрасывает малолетнюю ночную бабочку в бегах, то к нему садится клиент, спешащий на встречу с инопланетянами.С одной из пассажирок, Светланой (Светлана Ходченкова), у него возникают романтические и непредсказуемые отношения. А потом он знакомится с пронырливым и циничным инспектором ДПС Михаилом (Максим Лагашкин). Но судьбоносным для Ивана станет пассажир, чье имя не называется. Старика на раритетной "Победе" сыграл Владимир Меньшов (его последняя роль)."Везет" напоминает притчу или квест: Иван постоянно с кем-то знакомится, в основное повествование вплетаются параллельные линии, словно уводя сюжет в сторону. Но на самом деле с помощью таких "уровней", как в компьютерной игре, Иван как будто приобретает новые "скиллы" и проходит на следующую ступень.То Светлана сообщает ему неожиданную новость, то раввин оказывается полон сюрпризов, то родственники одного из пассажиров втягивают Ивана в свои семейные драмы.Флегматичный Цыганов как нельзя лучше попадает в характер персонажа. Его скупые реплики часто циничны, иногда противоречивы, грустны или смешны, но всегда — по делу. Добавьте к этому заснеженные провинциальные пейзажи, нервную Ходченкову на джипе, суетливого Лагашкина, у которого везде есть свои люди. И получится емкая, сатиричная, драйвовая история, которая заслуживает внимания.В проекте также снялись Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Юлия Снигирь.Сериал выходит на IVI и доступен бесплатно.Петровские реформыМногосерийная историческая сага "Собор" — это история любви княжны и крепостного во время Петровских реформ.Действие происходит в 1700 году: жизнь меняется, а главный герой, крепостной Иван (Сергей Марин), влюблен в княжну Марию (Светлана Иванова) и мечтает на ней жениться. Мария вроде бы отвечает взаимностью, но боится отца, князя Бадарина (Александр Балуев), сторонника старых порядков. Осознав, что неравному браку не бывать, Иван сбегает и вступает в Преображенский полк.Он хочет дослужиться до офицера, стать дворянином и взять в жены Марию. Знакомится с самим Петром I и становится свидетелем и участником изменений в государстве.Сериал охватывает 25 лет, действие развивается драматично и динамично. Параллельно зритель следит за несколькими сюжетными линиями, которые периодически пересекаются. Особенно интересно наблюдать за тем, как менялись мода, уклад жизни, отношения между людьми.Главные роли в проекте исполнили Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Александр Ильин — младший.Сериал выходит на Okko.Псих на новый ладДругая новинка — детективная комедия "Вне себя" про афериста с легким психическим расстройством и большими махинациями.Успешный финансовый аналитик Дмитрий (Евгений Стычкин) страдает редким заболеванием. Он не помнит пару лет своей жизни, а еще видит людей-фантомов, в гибели которых косвенно винит себя. Это его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Евгений Цыганов), потом список дополняется.Дмитрию приходится общаться с ними, они дают советы и лезут в его личную жизнь. Но чтобы получить опеку над пятилетним сыном, герою надо доказать вменяемость. Так что Дмитрий отправляется к психологу и приступает к самостоятельному расследованию гибели жены. Здесь сериал из комедии превращается в лихой детектив и скучать никому не придется.На первый взгляд кажется, что "Вне себя" — своеобразное продолжение "Психа" с Богомоловым, но это не так. Кроме расстройства главного персонажа и колоритной Лядовой, проекты мало что объединяет.Во "Вне себя" есть отсылки к Голливуду (с их любовью к персонажам с расстройствами), динамика, экшен и юмор. Получился сериал, не лишенный лоска, интриг и драйва.В проекте также участвуют Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Иван Макаревич, Никита Тарасов.Сериал выйдет на Premier 18 ноября.
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алексей агранович, евгений цыганов, виктория толстоганова, максим виторган, оксана карас, александр балуев, сергей марин, светлана ходченкова, владимир меньшов, юлия снигирь, елена лядова, знаменитости, кино и сериалы, максим аверин
08:00 15.11.2021 (обновлено: 09:32 15.11.2021)
 

Сериалы ноября: чиновница Толстоганова, таксист Цыганов, бизнесмен Стычкин

© 1-2-3 Production (2021)Кадр из сериала "Вне себя"
Кадр из сериала Вне себя
© 1-2-3 Production (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В ноябре на стриминговых платформах выходят историческая драма, антикоррупционная мелодрама, трагикомедия и детектив. "Чиновница" с Толстогановой расскажет о махинациях, "Везет" с Цыгановым — о "трезвом водителе" со спортивным прошлым. "Собор" позволит оценить историческую масштабность времен Петра I, а во "Вне себя" Стычкин будет видеть фантомов и вспоминать прошлое. О лучших российских сериалах месяца — в материале РИА Новости.

Бюрократия в провинции

Арина (Толстоганова) — глава финансового департамента в региональном Министерстве здравоохранения. У нее все отлично: хорошая работа, престижная квартира, солидный джип, шопинг-туры в Москву на выходных и любовь с коллегой Павлом (Максим Виторган). Правда, быстро выясняется, что все не так сказочно.
© KIT Film Studio (2021)Кадр из сериала "Чиновница"
Кадр из сериала Чиновница
© KIT Film Studio (2021)
Кадр из сериала "Чиновница"
Финансовые бонусы чиновница получает за счет разных махинаций с документами и договорами, ее бойфренд женат, к тому же участвует в нелегальной схеме по сбыту некачественных лекарств вместе с главой фармакологического холдинга Цаловым (Алексей Агранович).
Все это Арину мало заботит, пока от таблеток-подделок не погибает ее мать. Теперь главная героиня хочет разобраться, как действует теневая структура, чтобы разоблачить ее.
© KIT Film Studio (2021)

Агранович в сериале "Чиновница"

Кадр из сериала Чиновница
1 из 3

Агранович в сериале "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
© KIT Film Studio (2021)Кадр из сериала "Чиновница"
Кадр из сериала Чиновница
2 из 3
Кадр из сериала "Чиновница"
© KIT Film Studio (2021)
© KIT Film Studio (2021)

Толстоганова в сериале "Чиновница"

Кадр из сериала Чиновница
3 из 3

Толстоганова в сериале "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
1 из 3

Агранович в сериале "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
2 из 3
Кадр из сериала "Чиновница"
© KIT Film Studio (2021)
3 из 3

Толстоганова в сериале "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
Параллельно полиция расследует самоубийство человека, который уже пытался раскрыть эту незаконную схему. Стражи порядка подозревают, что это было убийство, и следят за всеми подозреваемыми, среди которых и Арина.
© KIT Film Studio (2021)Кадр из сериала "Чиновница"
Кадр из сериала Чиновница
© KIT Film Studio (2021)
Кадр из сериала "Чиновница"
В "Чиновнице" нет абсолютно положительных персонажей, у каждого свои секреты, тайны или темные делишки.
Правда, как только Арина выходит из коррупционной игры, она становится врагом Цалова и за ней охотятся непростые люди.
Несмотря на иногда предсказуемые сюжетные ходы и подозрительно очевидные совпадения, случающиеся с героями, каждая серия оставляет вопросы, ответы на которые хочется узнать.
© KIT Film Studio (2021)

Толстоганова в сериале "Чиновница"

Кадр из сериала Чиновница
1 из 3

Толстоганова в сериале "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
© KIT Film Studio (2021)

Виторган в сериала "Чиновница"

Кадр из сериала Чиновница
2 из 3

Виторган в сериала "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
© KIT Film Studio (2021)Кадр из сериала "Чиновница"
Кадр из сериала Чиновница
3 из 3
Кадр из сериала "Чиновница"
© KIT Film Studio (2021)
1 из 3

Толстоганова в сериале "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
2 из 3

Виторган в сериала "Чиновница"

© KIT Film Studio (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Чиновница"
© KIT Film Studio (2021)
Режиссер Оксана Карас ("Хороший мальчик", "Доктор Лиза") характеризует главную героиню как обычную мещанку, которая из инфантильной запутавшейся чиновницы превращается в нонконформиста. Следить за этим очень увлекательно.
Сериал "Чиновница" выходит в онлайн-кинотеатре KION.

Не совсем трезвый водитель

© АВК продакшн (2021)Кадр из сериала "Везет"
Кадр из сериала Везет
© АВК продакшн (2021)
Кадр из сериала "Везет"
Трагикомедия с Евгением Цыгановым в роли "трезвого водителя", сериал "Везет" — о неслучайных совпадениях и внезапных парадоксах, которые происходят с каждым.
Иван был чемпионом по мотогонкам на льду. Но получил травму, завершил спортивную карьеру и начал злоупотреблять алкоголем. Из-за этого его брак распался, а Иван по иронии судьбы стал подрабатывать "трезвым водителем".
© АВК продакшн (2021)Цыганов в сериале "Везет"
Кадр из сериала Везет
© АВК продакшн (2021)
Цыганов в сериале "Везет"
Каждый вечер он встречает и развозит очень колоритных персонажей, не обходится без драм и курьезов. То он спасает замерзающего на заснеженной трассе раввина, то подбрасывает малолетнюю ночную бабочку в бегах, то к нему садится клиент, спешащий на встречу с инопланетянами.
С одной из пассажирок, Светланой (Светлана Ходченкова), у него возникают романтические и непредсказуемые отношения. А потом он знакомится с пронырливым и циничным инспектором ДПС Михаилом (Максим Лагашкин). Но судьбоносным для Ивана станет пассажир, чье имя не называется. Старика на раритетной "Победе" сыграл Владимир Меньшов (его последняя роль).
© АВК продакшн (2021)Меньшов в сериале "Везет"
Кадр из сериала Везет
© АВК продакшн (2021)
Меньшов в сериале "Везет"
"Везет" напоминает притчу или квест: Иван постоянно с кем-то знакомится, в основное повествование вплетаются параллельные линии, словно уводя сюжет в сторону. Но на самом деле с помощью таких "уровней", как в компьютерной игре, Иван как будто приобретает новые "скиллы" и проходит на следующую ступень.
То Светлана сообщает ему неожиданную новость, то раввин оказывается полон сюрпризов, то родственники одного из пассажиров втягивают Ивана в свои семейные драмы.
© АВК продакшн (2021)Ходченкова и Цыганов в сериале "Везет"
Кадр из сериала Везет
© АВК продакшн (2021)
Ходченкова и Цыганов в сериале "Везет"
Флегматичный Цыганов как нельзя лучше попадает в характер персонажа. Его скупые реплики часто циничны, иногда противоречивы, грустны или смешны, но всегда — по делу. Добавьте к этому заснеженные провинциальные пейзажи, нервную Ходченкову на джипе, суетливого Лагашкина, у которого везде есть свои люди. И получится емкая, сатиричная, драйвовая история, которая заслуживает внимания.
В проекте также снялись Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Юлия Снигирь.
Сериал выходит на IVI и доступен бесплатно.

Петровские реформы

© Киностудия КИТ (2021)Иванова в сериале "Собор"
Кадр из сериала Собор
© Киностудия КИТ (2021)
Иванова в сериале "Собор"
Многосерийная историческая сага "Собор" — это история любви княжны и крепостного во время Петровских реформ.
Действие происходит в 1700 году: жизнь меняется, а главный герой, крепостной Иван (Сергей Марин), влюблен в княжну Марию (Светлана Иванова) и мечтает на ней жениться. Мария вроде бы отвечает взаимностью, но боится отца, князя Бадарина (Александр Балуев), сторонника старых порядков. Осознав, что неравному браку не бывать, Иван сбегает и вступает в Преображенский полк.
© Киностудия КИТ (2021)Кадр из сериала "Собор"
Кадр из сериала Собор
© Киностудия КИТ (2021)
Кадр из сериала "Собор"
Он хочет дослужиться до офицера, стать дворянином и взять в жены Марию. Знакомится с самим Петром I и становится свидетелем и участником изменений в государстве.

"Это приключенческое кино, основная интрига картины — неравная любовь, — говорит режиссер Сергей Гинзбург. — Нам было важно также показать преобразования в стране. Петр перестраивает государство и армию — так и в наш фильм врываются новые цвета и новый уклад жизни. Смена костюмов и декораций подчеркнет, как меняются наши герои. Это возможность увидеть эволюцию огромной страны в экранных образах".

© Киностудия КИТ (2021)Кадр из сериала "Собор"
Кадр из сериала Собор
1 из 5
Кадр из сериала "Собор"
© Киностудия КИТ (2021)
© Киностудия КИТ (2021)

Балуев в сериале "Собор"

Кадр из сериала Собор
2 из 5

Балуев в сериале "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
© Киностудия КИТ (2021)

Сцена из сериала "Собор"

Кадр из сериала Собор
3 из 5

Сцена из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
© Киностудия КИТ (2021)

Эпизод из сериала "Собор"

Кадр из сериала Собор
4 из 5

Эпизод из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
© Киностудия КИТ (2021)

Фрагмент сериала "Собор"

Кадр из сериала Собор
5 из 5

Фрагмент сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
1 из 5
Кадр из сериала "Собор"
© Киностудия КИТ (2021)
2 из 5

Балуев в сериале "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
3 из 5

Сцена из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
4 из 5

Эпизод из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
5 из 5

Фрагмент сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
Сериал охватывает 25 лет, действие развивается драматично и динамично. Параллельно зритель следит за несколькими сюжетными линиями, которые периодически пересекаются. Особенно интересно наблюдать за тем, как менялись мода, уклад жизни, отношения между людьми.
Главные роли в проекте исполнили Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Александр Ильин — младший.
Сериал выходит на Okko.
© Киностудия КИТ (2021)Кадр из сериала "Собор"
Кадр из сериала Собор
© Киностудия КИТ (2021)
Кадр из сериала "Собор"

Псих на новый лад

Другая новинка — детективная комедия "Вне себя" про афериста с легким психическим расстройством и большими махинациями.
Успешный финансовый аналитик Дмитрий (Евгений Стычкин) страдает редким заболеванием. Он не помнит пару лет своей жизни, а еще видит людей-фантомов, в гибели которых косвенно винит себя. Это его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Евгений Цыганов), потом список дополняется.
© 1-2-3 Production (2021)Лядова, Цыганов, Стычкин в сериале "Вне себя"
Кадр из сериала Вне себя
© 1-2-3 Production (2021)
Лядова, Цыганов, Стычкин в сериале "Вне себя"
Дмитрию приходится общаться с ними, они дают советы и лезут в его личную жизнь. Но чтобы получить опеку над пятилетним сыном, герою надо доказать вменяемость. Так что Дмитрий отправляется к психологу и приступает к самостоятельному расследованию гибели жены. Здесь сериал из комедии превращается в лихой детектив и скучать никому не придется.
На первый взгляд кажется, что "Вне себя" — своеобразное продолжение "Психа" с Богомоловым, но это не так. Кроме расстройства главного персонажа и колоритной Лядовой, проекты мало что объединяет.
© 1-2-3 Production (2021)Кадр из сериала "Вне себя"
Кадр из сериала Вне себя
1 из 3
Кадр из сериала "Вне себя"
© 1-2-3 Production (2021)
© 1-2-3 Production (2021)

Лядова, Стычкин, Цыганов в сериале "Вне себя"

Кадр из сериала Вне себя
2 из 3

Лядова, Стычкин, Цыганов в сериале "Вне себя"

© 1-2-3 Production (2021)
© 1-2-3 Production (2021)

Лядова, Стычкин в сериале "Вне себя"

Кадр из сериала Вне себя
3 из 3

Лядова, Стычкин в сериале "Вне себя"

© 1-2-3 Production (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Вне себя"
© 1-2-3 Production (2021)
2 из 3

Лядова, Стычкин, Цыганов в сериале "Вне себя"

© 1-2-3 Production (2021)
3 из 3

Лядова, Стычкин в сериале "Вне себя"

© 1-2-3 Production (2021)

"Жанр нашей истории я бы описала как трагифарс. У нас интересная творческая команда собралась, ну и встреча с моим первым партнером по кино Женей Цыгановым спустя 20 лет, уже на новой площадке, в новом качестве, тоже была приятной", — отмечает Лядова.

Во "Вне себя" есть отсылки к Голливуду (с их любовью к персонажам с расстройствами), динамика, экшен и юмор. Получился сериал, не лишенный лоска, интриг и драйва.
© 1-2-3 Production (2021)Кадр из сериала "Вне себя"
Кадр из сериала Вне себя
© 1-2-3 Production (2021)
Кадр из сериала "Вне себя"
В проекте также участвуют Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Иван Макаревич, Никита Тарасов.
Сериал выйдет на Premier 18 ноября.
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КультураАлексей АграновичЕвгений ЦыгановВиктория ТолстогановаМаксим ВиторганОксана КарасАлександр БалуевСергей МаринСветлана ХодченковаВладимир МеньшовЮлия СнигирьЕлена ЛядоваЗнаменитостиКино и сериалыМаксим Аверин
 
 
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