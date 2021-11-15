https://ria.ru/20211115/khischenie-1759159574.html

Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение

Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение - РИА Новости, 15.11.2021

Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение

Второй кассационный суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, осуждённому на 13 лет 8 месяцев за хищение 14 миллиардов... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:10

2021-11-15T17:10

2021-11-15T17:10

происшествия

сша

финляндия

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, осуждённому на 13 лет 8 месяцев за хищение 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова."Приговор и апелляционное определение оставлены без изменения",- сказала собеседница агентства.Кузнецов был осуждён на 13 лет 8 месяцев колонии общего режима.Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан в 2013 году во Франции, но экстрадировали его в Россию только в начале 2019 года.Ущерб от хищений превысил 14 миллиардов рублей. Бывший чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал. Прокурор и потерпевшие со своей стороны заметили, что Кузнецов так и не компенсировал ущерб.Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие считает еще одной участницей махинаций, в январе 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на ее выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и живет в Штатах, с которыми у России нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.Булах питает слабость к антиквариату и драгоценностям. Следствие установило, что перед отъездом в США она пыталась вывезти через Финляндию коллекцию роскошных предметов, включающую в себя картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения – всего почти 1400 позиций. Некоторое время ее коллекция была арестована в рамках расследования уголовного дела, сейчас полотна и другие ценности передаются подмосковным музеям.

https://ria.ru/20211112/prigovor-1758708538.html

сша

финляндия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, финляндия, московская область (подмосковье), жилье