Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/khischenie-1759159574.html
Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение
Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение - РИА Новости, 15.11.2021
Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение
Второй кассационный суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, осуждённому на 13 лет 8 месяцев за хищение 14 миллиардов... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:10
2021-11-15T17:10
происшествия
сша
финляндия
московская область (подмосковье)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/86/1561748680_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6f904cb55c93f13ed51786288e3eaa4e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, осуждённому на 13 лет 8 месяцев за хищение 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова."Приговор и апелляционное определение оставлены без изменения",- сказала собеседница агентства.Кузнецов был осуждён на 13 лет 8 месяцев колонии общего режима.Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан в 2013 году во Франции, но экстрадировали его в Россию только в начале 2019 года.Ущерб от хищений превысил 14 миллиардов рублей. Бывший чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал. Прокурор и потерпевшие со своей стороны заметили, что Кузнецов так и не компенсировал ущерб.Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие считает еще одной участницей махинаций, в январе 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на ее выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и живет в Штатах, с которыми у России нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.Булах питает слабость к антиквариату и драгоценностям. Следствие установило, что перед отъездом в США она пыталась вывезти через Финляндию коллекцию роскошных предметов, включающую в себя картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения – всего почти 1400 позиций. Некоторое время ее коллекция была арестована в рамках расследования уголовного дела, сейчас полотна и другие ценности передаются подмосковным музеям.
https://ria.ru/20211112/prigovor-1758708538.html
сша
финляндия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/86/1561748680_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_9199b0bc45980371c78dfbec618acc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сша, финляндия, московская область (подмосковье), жилье
17:10 15.11.2021
 
Суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья за хищение

Суд утвердил приговор экс-министру Подмосковья, осуждённому за хищение

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяБывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в суде
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд признал законным приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, осуждённому на 13 лет 8 месяцев за хищение 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова.
"Приговор и апелляционное определение оставлены без изменения",- сказала собеседница агентства.
Кузнецов был осуждён на 13 лет 8 месяцев колонии общего режима.
Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.
Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан в 2013 году во Франции, но экстрадировали его в Россию только в начале 2019 года.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 11:31
Участникам хищения на космодроме Восточный вынесли приговор
Ущерб от хищений превысил 14 миллиардов рублей. Бывший чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал. Прокурор и потерпевшие со своей стороны заметили, что Кузнецов так и не компенсировал ущерб.
Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.
Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие считает еще одной участницей махинаций, в январе 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на ее выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и живет в Штатах, с которыми у России нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.
Булах питает слабость к антиквариату и драгоценностям. Следствие установило, что перед отъездом в США она пыталась вывезти через Финляндию коллекцию роскошных предметов, включающую в себя картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения – всего почти 1400 позиций. Некоторое время ее коллекция была арестована в рамках расследования уголовного дела, сейчас полотна и другие ценности передаются подмосковным музеям.
 
ПроисшествияСШАФинляндияМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
01:43В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
01:29Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
01:18Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосеВ Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе БелоруссииБлинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосеПорошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу