https://ria.ru/20211115/katar-1759079977.html
Катар вводит дополнительные требования для въезда россиян
Катар вводит дополнительные требования для въезда россиян - РИА Новости, 15.11.2021
Катар вводит дополнительные требования для въезда россиян
Российские туроператоры получили сообщение от офиса по туризму Катара в РФ о переводе нашей страны в "красный список" по эпидемиологической ситуации, сообщили... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:24
2021-11-15T13:24
2021-11-15T13:24
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры получили сообщение от офиса по туризму Катара в РФ о переводе нашей страны в "красный список" по эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости представители отрасли."В связи со сложившейся ситуацией в России с 15 ноября в 12 часов туристам необходимо будет по прилете сдать дополнительный ПЦР-тест и соблюдать двухдневную изоляцию в одном из предложенных отелей до получения отрицательного результата", — говорится в сообщении.В офисе по туризму Катара надеются, что эта мера временная. Ее цель — сохранение здоровья и безопасности путешественников и местных жителей."Новость эта понятна и парадоксальна. Да, в России высокая заболеваемость, но парадоксальна она тем, что накануне ряд российских туроператоров объявил о том, что взяли блоки в Катар. Кто-то и вовсе заявил, что ставит чуть ли не чартерную программу. И все это за выходные", — прокомментировал гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян.По его словам, и до этого попасть в Катар было довольно сложно: требовался не только ПЦР-тест, но и исследование на антитела. Мурадян также отметил, что это решение определенно снизит турпоток. "Ряд туристов с сегодняшних и завтрашних рейсов уже пересели на выходные", — добавил он.
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катар, новости - туризм, туризм, россия, туристы, коронавирус covid-19
Катар вводит дополнительные требования для въезда россиян
При въезде в Катар россиянам предстоит сдать ПЦР-тест и два дня провести на карантине
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры получили сообщение от офиса по туризму Катара в РФ о переводе нашей страны в "красный список" по эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"В связи со сложившейся ситуацией в России с 15 ноября в 12 часов туристам необходимо будет по прилете сдать дополнительный ПЦР-тест и соблюдать двухдневную изоляцию в одном из предложенных отелей до получения отрицательного результата", — говорится в сообщении.
В офисе по туризму Катара надеются, что эта мера временная. Ее цель — сохранение здоровья и безопасности путешественников и местных жителей.
"Новость эта понятна и парадоксальна. Да, в России высокая заболеваемость, но парадоксальна она тем, что накануне ряд российских туроператоров объявил о том, что взяли блоки в Катар. Кто-то и вовсе заявил, что ставит чуть ли не чартерную программу. И все это за выходные", — прокомментировал гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян.
По его словам, и до этого попасть в Катар было довольно сложно: требовался не только ПЦР-тест, но и исследование на антитела. Мурадян также отметил, что это решение определенно снизит турпоток. "Ряд туристов с сегодняшних и завтрашних рейсов уже пересели на выходные", — добавил он.