https://ria.ru/20211115/kaddafi-1759188215.html

Источник: ЦИК Ливии ошибочно опубликовал отказ сыну Каддафи в регистрации

Источник: ЦИК Ливии ошибочно опубликовал отказ сыну Каддафи в регистрации - РИА Новости, 15.11.2021

Источник: ЦИК Ливии ошибочно опубликовал отказ сыну Каддафи в регистрации

За публикацией ошибочного заявления ливийской Верховной избирательной комиссии об отказе Сейф аль-Исламу Каддафи в регистрации в качестве кандидата на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:29

2021-11-15T19:29

2021-11-15T19:36

в мире

судьба родственников муамара каддафи после его гибели

ливия

триполи

муаммар каддафи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a307309400b4c7337e2294924888abaf.jpg

БЕНГАЗИ, 15 ноя - РИА Новости. За публикацией ошибочного заявления ливийской Верховной избирательной комиссии об отказе Сейф аль-Исламу Каддафи в регистрации в качестве кандидата на президентские выборы стоит недовольный личностью кандидата сотрудник, сообщил РИА Новости источник в комиссии.Верховная избирательная комиссия Ливии заявила ранее в понедельник в Facebook со ссылкой на главу комиссии Имада ас-Саиха, что якобы решила отклонить заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах из-за акций протеста против его кандидатуры. Вскоре публикация пропала со страницы комиссии."Страницу комиссии никто не взламывал", - сообщил источник."Есть некоторые личности, выступающие против Сейф аль-Ислама. Одна сотрудница приказала опубликовать новость, потом ее заметил (глава комиссии – ред.) Имад ас-Саих и приказал удалить публикацию", - пояснил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщили, что протестующие против кандидатуры Каддафи заставили сотрудников комиссии в городах Завия, Злитен и Гарьян прекратить работу.Член Верховной избирательной комиссии Ливии Абдулхаким аш-Шааб ранее сообщил РИА Новости, что сын убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе страны для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Комиссия планирует вынести решение по кандидатуре Сейф аль-Ислама Каддафи в течение четырех-пяти дней.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.После свержения в 2011 году режима Каддафи за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Сын Каддафи Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи. В плен был захвачен еще один сын Каддафи - Сейф аль-Ислам, один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

https://ria.ru/20201017/makron-1580181030.html

ливия

триполи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судьба родственников муамара каддафи после его гибели, ливия, триполи, муаммар каддафи