https://ria.ru/20211115/izrail-1759168722.html

В Израиле объяснили, почему перенесли открытие страны для россиян

В Израиле объяснили, почему перенесли открытие страны для россиян - РИА Новости, 15.11.2021

В Израиле объяснили, почему перенесли открытие страны для россиян

Власти Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать гостей, привитых "Спутником V", заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:34

2021-11-15T19:34

2021-11-15T19:34

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать гостей, привитых "Спутником V", заявил РИА Новости министр туризма страны Константин Развозов.Отдыхающие из РФ смогут въехать в Израиль только с 1 декабря, хотя еще накануне было объявлено о том, что это произойдет с 15 ноября. "Решение принималось буквально в полночь, на уровне премьер-министра, мы поняли важность этого вопроса... Я думаю, что механизм будет отработан в ближайшие дни", — сказал Развозов. При этом сама вакцина "Спутник V" официально признана в Израиле с 15 ноября, еще до соответствующего решения ВОЗ, отметил министр туризма. По словам Развозова, отложить прием вакцинированных "Спутником V" пришлось из-за проблем технического характера."Возникло много различных сложностей: как турист прилетает, куда идет, в какую лабораторию, куда идут данные об анализах, технический вопрос, связанный с получением "зеленого паспорта" — такие вещи оказались не полностью доработаны", — сказал глава ведомства.Развозов выразил надежду, что с 1 декабря прилетающие в Израиль туристы из РФ "смогут наслаждаться отдыхом, а не заниматься бюрократией и решением вопроса с документацией". По его словам, число заявок в израильских отелях, сделанных россиянами, на последние две недели ноября и так было незначительным. "Люди выжидали. Нет большого числа бронирования на эти числа", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211115/izrail-1759167185.html

https://ria.ru/20211115/sputnikv-1759057608.html

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