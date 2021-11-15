06:02 15.11.2021 (обновлено: 12:28 15.11.2021)
Израиль открыл границы для туристов, привитых "Спутником V"
Израиль открыл границы для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V"
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. Туристы, привитые вакциной "Спутник V", при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль.
В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов заявил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в страну с 15 ноября, но возможное внесение России в список "красных стран" по COVID-19 может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.
На прошлой неделе источник в правительственных кругах уточнил РИА Новости, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых "Спутником V", пока остается в силе.
По данным на вечер воскресенья, список "красных стран" в связи с COVID-19 на сайте Министерства здравоохранения Израиля не был обновлен — на текущий момент ни одна из стран не является "красной".
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Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не были в "красной" стране. Однако привитые "Спутником V" должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.
Первого ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson — Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма дельта реализация этого решения была перенесена.