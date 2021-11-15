https://ria.ru/20211115/ivl-1759128757.html

Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ

Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ - РИА Новости, 15.11.2021

Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ

В стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек, порядка 7 тысяч человек - в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:57

2021-11-15T14:57

2021-11-15T15:22

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек, порядка 7 тысяч человек - в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за заболевания, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."На сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек", - сказал министр на заседании президиума заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID."Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на искусственной вентиляции легких, сегодня таких пациентов чуть более 7 тысяч человек", - добавил Мурашко.Он также отметил, что вакцинированные пациенты крайне редко попадают на ИВЛ.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

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2021

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