https://ria.ru/20211115/ivl-1759128757.html
Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ
Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ
В стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек, порядка 7 тысяч человек - в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:57
2021-11-15T14:57
2021-11-15T15:22
распространение коронавируса
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981398_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_85d475fe6a76e0e1e9cc42907ca20c90.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек, порядка 7 тысяч человек - в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за заболевания, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."На сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тысяч коек", - сказал министр на заседании президиума заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID."Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на искусственной вентиляции легких, сегодня таких пациентов чуть более 7 тысяч человек", - добавил Мурашко.Он также отметил, что вакцинированные пациенты крайне редко попадают на ИВЛ.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981398_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f60748a43d18a8e4e9213ed0acf0793b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:57 15.11.2021 (обновлено: 15:22 15.11.2021)
Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ
Мурашко: более семи тысяч человек находятся в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за COVID-19