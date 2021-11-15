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Беженец из Ирака рассказал о тяжелых условиях в центрах содержания Литвы
Беженец из Ирака рассказал о тяжелых условиях в центрах содержания Литвы - РИА Новости, 15.11.2021
Беженец из Ирака рассказал о тяжелых условиях в центрах содержания Литвы
Власти Литвы отказывают в статусе беженца многим нелегальным мигрантам, оказавшимся в центрах содержания, даже иракскому этническому меньшинству езидам,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:14
2021-11-15T16:14
в мире
литва
оон
белоруссия
надя мурад
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БАГДАД, 15 ноя - РИА Новости. Власти Литвы отказывают в статусе беженца многим нелегальным мигрантам, оказавшимся в центрах содержания, даже иракскому этническому меньшинству езидам, подвергшимся в свое время геноциду со стороны боевиков ИГ*, рассказал РИА Новости один из оказавшихся на границе Белоруссии нелегальных иракских мигрантов, 45-летний Мухаммад аль-Ираки.По словам собеседника агентства, он со своей семьей шел в белорусских лесах пять часов, пока не дошел до границы Литвы. "Я тогда сказал своей семье, что сейчас лучшим выбором будет сдаться, так как мы сильно устали, а у нас маленькие дети - я за них особо боялся в лесу. Поэтому мы сами вышли к пункту военных", - рассказал Мухаммад.Старший сын Мухаммада рассказал литовским военным, что семья хочет получить статус беженцев в одной из европейских стран. Военные дали им воды и отвезли в центр содержания, где семья находилась сутки."Условия в этом центре ужасные, не на чем спать, мы спали на полу. Похоже, это место не было специально построено для беженцев, но его пришлось так использовать", - отметил Мухаммад. На следующий день семье сделали тесты на коронавирус и перевезли в следующий центр, а также им отдали телефоны, и выдали сим-карты, семья смогла позвонить родственникам в Ирак.Условия в центре содержанияПо словам Мухаммада, условия в центре плохие, большинство его постояльцев - иракцы. В данном центре для беженцев они находились примерно три месяца - с 22 июля. "Еда плохая, заболевших не лечат, с нами в центре было более 100 человек, в том числе семьи, большинство - иракцы, и еще шесть из Афганистана и пять из Пакистана"Через три месяца семью перевезли в новый центр в столице Литвы - старое здание для лечения наркозависимых. Там было уже 160-180 человек, условия были чуть получше. "Нам выдавали пособие, еду готовили мы сами, что для нас лучше, также выдали одежду и новую обувь, но в плане медицины мы все так же страдали. Из центра никого не выпускали, это по сути тюрьма", - сказал Мухаммад.Надежды на статус беженца нетЛитовские власти три раза отказали Мухаммаду в статусе беженца. "Несколько раз за первый день в центр приходили его руководители и рассказывали, что статус беженца никому не дадут, возвращайтесь в свои страны. Предлагали 300 евро каждому и авиабилет в Ирак. Большинство постояльцев центра отказались от предложения и возвращения в Ирак", - рассказал собеседник агентства."Для меня возвращение в Ирак невозможно, мне там грозит смерть, к тому же у меня там ничего не осталось. У других моих знакомых беженцев дела получше, они думают о возвращении в Ирак через какое-то время", - подчеркивает он.Мухаммаду известно, что всего иракских беженцев около 4 тысяч, вернулись домой около 500. По его словам, он и его семья не вернутся, "я выберу смерть, если они решат вернуть меня в Ирак силой". "Я остаюсь здесь с семьей и будь что будет", - подчеркнул Мухаммад.По его словам, никаких контактов с МИД Ирака центра беженцев нет, туда не приходили представители министерства.Езиды - курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. В 2014 году езиды подверглись жестокому геноциду со стороны ИГ*, захватившего район их компактного проживания Синджар (Шенгал). Принадлежность езидов к "неверным" дала повод исламистам убивать их только на этом основании, женщины были обращены в рабство, а дети переданы на "перевоспитание" в лагеря боевиков, многие позже примкнули к ИГ*. По некоторым данным, боевики убили до 10 тысяч езидов.Следственная группа ООН по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершенные ИГ* в Ираке заявила в мае, что выявила четкие и убедительные доказательства того, что преступления против езидов были геноцидом.В 2018 году Нобелевская премия мира была присуждена езидке из Ирака Наде Мурад, которая сама прошла через плен боевиков, а после побега занялась общественной деятельностью по поддержке жертв насилия.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, литва, оон, белоруссия, надя мурад, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:14 15.11.2021
 
Беженец из Ирака рассказал о тяжелых условиях в центрах содержания Литвы

Выходец из Ирака об убежище в Литве: даже подвергшиеся геноциду ИГ получили отказ

© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов на литовско-белорусской границе
Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Вальдемар Довейко
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БАГДАД, 15 ноя - РИА Новости. Власти Литвы отказывают в статусе беженца многим нелегальным мигрантам, оказавшимся в центрах содержания, даже иракскому этническому меньшинству езидам, подвергшимся в свое время геноциду со стороны боевиков ИГ*, рассказал РИА Новости один из оказавшихся на границе Белоруссии нелегальных иракских мигрантов, 45-летний Мухаммад аль-Ираки.
По словам собеседника агентства, он со своей семьей шел в белорусских лесах пять часов, пока не дошел до границы Литвы. "Я тогда сказал своей семье, что сейчас лучшим выбором будет сдаться, так как мы сильно устали, а у нас маленькие дети - я за них особо боялся в лесу. Поэтому мы сами вышли к пункту военных", - рассказал Мухаммад.
Старший сын Мухаммада рассказал литовским военным, что семья хочет получить статус беженцев в одной из европейских стран. Военные дали им воды и отвезли в центр содержания, где семья находилась сутки.
"Условия в этом центре ужасные, не на чем спать, мы спали на полу. Похоже, это место не было специально построено для беженцев, но его пришлось так использовать", - отметил Мухаммад. На следующий день семье сделали тесты на коронавирус и перевезли в следующий центр, а также им отдали телефоны, и выдали сим-карты, семья смогла позвонить родственникам в Ирак.

Условия в центре содержания

По словам Мухаммада, условия в центре плохие, большинство его постояльцев - иракцы. В данном центре для беженцев они находились примерно три месяца - с 22 июля. "Еда плохая, заболевших не лечат, с нами в центре было более 100 человек, в том числе семьи, большинство - иракцы, и еще шесть из Афганистана и пять из Пакистана"
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Через три месяца семью перевезли в новый центр в столице Литвы - старое здание для лечения наркозависимых. Там было уже 160-180 человек, условия были чуть получше. "Нам выдавали пособие, еду готовили мы сами, что для нас лучше, также выдали одежду и новую обувь, но в плане медицины мы все так же страдали. Из центра никого не выпускали, это по сути тюрьма", - сказал Мухаммад.

Надежды на статус беженца нет

Литовские власти три раза отказали Мухаммаду в статусе беженца. "Несколько раз за первый день в центр приходили его руководители и рассказывали, что статус беженца никому не дадут, возвращайтесь в свои страны. Предлагали 300 евро каждому и авиабилет в Ирак. Большинство постояльцев центра отказались от предложения и возвращения в Ирак", - рассказал собеседник агентства.

"Я три раза проходил собеседование на получение статуса беженца мне и моей семье и объяснял свою проблему, но все три раза получил отказ. Даже езиды, подвергшиеся геноциду со стороны ИГ* в Ираке, получили отказ", - сказал Мухаммад.

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"Для меня возвращение в Ирак невозможно, мне там грозит смерть, к тому же у меня там ничего не осталось. У других моих знакомых беженцев дела получше, они думают о возвращении в Ирак через какое-то время", - подчеркивает он.
Мухаммаду известно, что всего иракских беженцев около 4 тысяч, вернулись домой около 500. По его словам, он и его семья не вернутся, "я выберу смерть, если они решат вернуть меня в Ирак силой". "Я остаюсь здесь с семьей и будь что будет", - подчеркнул Мухаммад.
По его словам, никаких контактов с МИД Ирака центра беженцев нет, туда не приходили представители министерства.
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Езиды - курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. В 2014 году езиды подверглись жестокому геноциду со стороны ИГ*, захватившего район их компактного проживания Синджар (Шенгал). Принадлежность езидов к "неверным" дала повод исламистам убивать их только на этом основании, женщины были обращены в рабство, а дети переданы на "перевоспитание" в лагеря боевиков, многие позже примкнули к ИГ*. По некоторым данным, боевики убили до 10 тысяч езидов.
Следственная группа ООН по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершенные ИГ* в Ираке заявила в мае, что выявила четкие и убедительные доказательства того, что преступления против езидов были геноцидом.
В 2018 году Нобелевская премия мира была присуждена езидке из Ирака Наде Мурад, которая сама прошла через плен боевиков, а после побега занялась общественной деятельностью по поддержке жертв насилия.
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