https://ria.ru/20211115/inflyatsiya-1759094946.html

В Кремле назвали возвращение инфляции к таргету в 4% приоритетом властей

В Кремле назвали возвращение инфляции к таргету в 4% приоритетом властей - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле назвали возвращение инфляции к таргету в 4% приоритетом властей

Снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4% является приоритетом для главы государства и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:34

2021-11-15T12:34

2021-11-15T12:35

экономика

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4% является приоритетом для главы государства и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в понедельник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,5% годовых."Во-первых, мы стараемся, вы знаете, не комментировать действия нашего мегарегулятора. Не будем этого делать и сейчас", - сказал Песков на просьбу прокомментировать действия Цб по сдерживанию инфляции, достаточны ли они или нужны дополнительные меры.Он отметил, что над снижением инфляции идет постоянная работа. "Мы знаем, что эти процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией, в том числе и развиваются эти инфляционные процессы под давлением мировых тенденций. Вы видите гигантскую инфляцию в зоне доллара, гигантскую инфляцию в зоне евро. Все это, конечно, не создает благоприятный фон. Но наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимым для обеспечения макростабильности", - отметил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20211114/inflyatsiya-1758976245.html

https://ria.ru/20211102/pensii-1757342761.html

россия

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экономика, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия