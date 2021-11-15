12:34 15.11.2021 (обновлено: 12:35 15.11.2021)
В Кремле назвали возвращение инфляции к таргету в 4% приоритетом властей
Песков назвал возвращение инфляции к таргету в 4% приоритетом российских властей
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Снижение инфляции в России и возвращение ее к таргету в 4% является приоритетом для главы государства и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,5% годовых.
"Во-первых, мы стараемся, вы знаете, не комментировать действия нашего мегарегулятора. Не будем этого делать и сейчас", - сказал Песков на просьбу прокомментировать действия Цб по сдерживанию инфляции, достаточны ли они или нужны дополнительные меры.
"Но хочу напомнить вам, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабмина по его поручению", - добавил Песков.
Он отметил, что над снижением инфляции идет постоянная работа. "Мы знаем, что эти процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией, в том числе и развиваются эти инфляционные процессы под давлением мировых тенденций. Вы видите гигантскую инфляцию в зоне доллара, гигантскую инфляцию в зоне евро. Все это, конечно, не создает благоприятный фон. Но наш мегарегулятор, разумеется, будет предпринимать меры, которые посчитает необходимым для обеспечения макростабильности", - отметил пресс-секретарь главы государства.