https://ria.ru/20211115/inflyatsiya-1759040649.html
Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России - РИА Новости, 15.11.2021
Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
Макроэкономическая ситуация в России стабильна, угроз для нее сейчас не так много, основной проблемой является инфляция, сообщил в интервью РИА Новости аудитор... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T00:52
2021-11-15T00:52
2021-11-15T03:16
экономика
счетная палата рф
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России стабильна, угроз для нее сейчас не так много, основной проблемой является инфляция, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже - 4%. "В последние годы ЦБ усиленно борется с инфляцией, это их главный макроэкономический показатель. Давили-давили ее, и вдруг такой всплеск в этом году, это очень неприятно. Поэтому видим повышение ключевой ставки, уже не первое за последние месяцы и довольно сильное, давно Центральный банк не повышал сразу на 75 базисных пунктов, причем не исключает дальнейшего повышения", - отметил аудитор.По его словам, не все эксперты это поддерживают, особенно представители реального сектора. "Но до тех пор, пока Банк России ставит во главу угла именно борьбу с инфляцией, а не какие-то другие макропоказатели, он будет ставку повышать. Чтобы экономика была предсказуемая и стабильная, инфляция должна быть гораздо ниже", - заключил собеседник агентства.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября. В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, а Банк России - до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%.
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экономика, счетная палата рф, россия
00:52 15.11.2021 (обновлено: 03:16 15.11.2021)
Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
Счетная палата назвала инфляцию основной макроэкономической проблемой в России
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Макроэкономическая ситуация в России
стабильна, угроз для нее сейчас не так много, основной проблемой является инфляция, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин
.
"Может быть, я чрезмерный оптимист, а в Счетной палате должны быть скорее пессимисты, которые постоянно говорят о рисках, но, мне кажется, что для макроэкономической стабильности в России сейчас вообще не так много угроз. Потому что у нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция – основная макроэкономическая проблема", - сказал Саватюгин.
Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже - 4%. "В последние годы ЦБ
усиленно борется с инфляцией, это их главный макроэкономический показатель. Давили-давили ее, и вдруг такой всплеск в этом году, это очень неприятно. Поэтому видим повышение ключевой ставки, уже не первое за последние месяцы и довольно сильное, давно Центральный банк не повышал сразу на 75 базисных пунктов, причем не исключает дальнейшего повышения", - отметил аудитор.
По его словам, не все эксперты это поддерживают, особенно представители реального сектора. "Но до тех пор, пока Банк России ставит во главу угла именно борьбу с инфляцией, а не какие-то другие макропоказатели, он будет ставку повышать. Чтобы экономика была предсказуемая и стабильная, инфляция должна быть гораздо ниже", - заключил собеседник агентства.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября. В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, а Банк России - до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%.