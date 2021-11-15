https://ria.ru/20211115/inflyatsiya-1759040649.html

Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России

Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России - РИА Новости, 15.11.2021

Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России

Макроэкономическая ситуация в России стабильна, угроз для нее сейчас не так много, основной проблемой является инфляция, сообщил в интервью РИА Новости аудитор... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T00:52

2021-11-15T00:52

2021-11-15T03:16

экономика

счетная палата рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России стабильна, угроз для нее сейчас не так много, основной проблемой является инфляция, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.Он напомнил, что сейчас Банк России прогнозирует годовую инфляцию уже ближе к 8%, а их таргет в два раза ниже - 4%. "В последние годы ЦБ усиленно борется с инфляцией, это их главный макроэкономический показатель. Давили-давили ее, и вдруг такой всплеск в этом году, это очень неприятно. Поэтому видим повышение ключевой ставки, уже не первое за последние месяцы и довольно сильное, давно Центральный банк не повышал сразу на 75 базисных пунктов, причем не исключает дальнейшего повышения", - отметил аудитор.По его словам, не все эксперты это поддерживают, особенно представители реального сектора. "Но до тех пор, пока Банк России ставит во главу угла именно борьбу с инфляцией, а не какие-то другие макропоказатели, он будет ставку повышать. Чтобы экономика была предсказуемая и стабильная, инфляция должна быть гораздо ниже", - заключил собеседник агентства.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,14% на 1 ноября. В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, а Банк России - до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%.

https://ria.ru/20211114/gosdolg-1758980135.html

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экономика, счетная палата рф, россия