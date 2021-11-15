https://ria.ru/20211115/immunitet-1759132823.html
Мишустин оценил коллективный иммунитет в России в 49 процентов
Мишустин оценил коллективный иммунитет в России в 49 процентов - РИА Новости, 15.11.2021
Мишустин оценил коллективный иммунитет в России в 49 процентов
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет 49%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:11
2021-11-15T15:11
2021-11-15T15:18
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет 49%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
https://ria.ru/20211110/immunitet-1758413537.html
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михаил мишустин, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:11 15.11.2021 (обновлено: 15:18 15.11.2021)
Мишустин оценил коллективный иммунитет в России в 49 процентов
Мишустин: в целом по стране уровень иммунитета к COVID-19 составляет 49 процентов