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Госдеп внимательно следит за "шагами" России на границе с Украиной
Госдеп внимательно следит за "шагами" России на границе с Украиной - РИА Новости, 15.11.2021
Госдеп внимательно следит за "шагами" России на границе с Украиной
Администрация США будет внимательно следить за дальнейшими действиями России в предстоящие дни и недели, заявил в понедельник официальный представитель... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:51
2021-11-15T23:51
2021-11-15T23:51
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США будет внимательно следить за дальнейшими действиями России в предстоящие дни и недели, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя ситуацию на российско-украинской границе."Мы будем внимательно следить за дальнейшими действиями, которые предпримет Россия в предстоящие дни и недели", - сказал Прайс, говоря о развитии ситуации на границе РФ и Украины, а также о подходах американской администрации к выстраиванию дальнейших отношений с ними в свете этих событий.Прайс добавил, что в ходе двухсторонних контактов с РФ американская сторона донесла, что "агрессивные или провоцирующие эскалацию действия (Москвы) будут вызывать и вызывают обеспокоенность, в том числе со стороны некоторых европейских партнеров и союзников США"."Мы будем координироваться с нашими союзниками в реагировании на эти действия", - добавил представитель американского дипведомства.В МИД РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758965801.html
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в мире, сша, москва, дмитрий песков, нед прайс, ситуация в днр и лнр, россия
Госдеп внимательно следит за "шагами" России на границе с Украиной
Госдеп о ситуации на границе России и Украины: будем внимательно следить за шагами Москвы