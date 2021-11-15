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В Польше разработали проект, запрещающий находится в приграничной зоне
В Польше разработали проект, запрещающий находится в приграничной зоне - РИА Новости, 15.11.2021
В Польше разработали проект, запрещающий находится в приграничной зоне
Польское правительство приняло проект закона, в соответствии с которым можно будет запрещать нахождение на приграничной территории и после окончания режима... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:11
2021-11-15T22:11
в мире
белоруссия
минск
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польское правительство приняло проект закона, в соответствии с которым можно будет запрещать нахождение на приграничной территории и после окончания режима чрезвычайного положения."Правительство приняло проект поправок к закону Об охране государственной границы", - говорится в сообщении правительства.В настоящее время на приграничных с Белоруссией территориях Польши действует режим чрезвычайного положения, действие которого закончится в конце ноября. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений.Поясняется, что в соответствии с законопроектом для обеспечения эффективности действий пограничников будет предусмотрено введение на определенный срок запрета на нахождение в районах у линии границы.Уточняется, что запрет на пребывание "можно будет ввести на определенной территории приграничной зоны, исходя из распоряжения министра внутренних дел и администрации".При этом запрет не будет касаться жителей территорий, о которых идет речь, работающих или обучающихся там людей, лиц, пользующихся пограничными переходами. Комендант местного подразделения Пограничной стражи также сможет разрешить пребывание на закрытой территории другим лицам, в частности, журналистам.Лица, осуществляющие определенную деятельность на территории, закрытой для посещения, в случае убытков смогут получить компенсации.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759092501.html
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белоруссия
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60
в мире, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:11 15.11.2021
 
В Польше разработали проект, запрещающий находится в приграничной зоне

В Польше разработали проект, запрещающий находится в приграничной зоне после режима ЧП

© Фото : Госпогранкомитет БеларусиБеженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Госпогранкомитет Беларуси
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польское правительство приняло проект закона, в соответствии с которым можно будет запрещать нахождение на приграничной территории и после окончания режима чрезвычайного положения.
"Правительство приняло проект поправок к закону Об охране государственной границы", - говорится в сообщении правительства.
Женщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 12:25
Лукашенко: странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам
В настоящее время на приграничных с Белоруссией территориях Польши действует режим чрезвычайного положения, действие которого закончится в конце ноября. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений.
Поясняется, что в соответствии с законопроектом для обеспечения эффективности действий пограничников будет предусмотрено введение на определенный срок запрета на нахождение в районах у линии границы.
Уточняется, что запрет на пребывание "можно будет ввести на определенной территории приграничной зоны, исходя из распоряжения министра внутренних дел и администрации".
При этом запрет не будет касаться жителей территорий, о которых идет речь, работающих или обучающихся там людей, лиц, пользующихся пограничными переходами. Комендант местного подразделения Пограничной стражи также сможет разрешить пребывание на закрытой территории другим лицам, в частности, журналистам.
Лица, осуществляющие определенную деятельность на территории, закрытой для посещения, в случае убытков смогут получить компенсации.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 18:40
Президент Эстонии обвинил Лукашенко в игре с человеческими жизнями
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
 
В миреБелоруссияМинскСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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