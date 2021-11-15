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Польша ожидает штурма границы ночью
Польша ожидает штурма границы ночью - РИА Новости, 15.11.2021
Польша ожидает штурма границы ночью
Пограничная стража Польши ожидает штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:07
2021-11-15T21:16
в мире
белоруссия
польша
минск
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши ожидает штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения."Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей", - сказала Михальская.При этом она отметила, что пока мигранты на белорусской стороне ведут себя спокойно. "Из того, что мы наблюдаем сейчас, эти лица не пытаются переходить границу, ведут себя спокойно, разбили палатки, жгут костры на белорусской стороне вблизи перехода или даже на территории перехода. Так что пока мы не наблюдаем с их стороны каких-либо действий, которые бы сейчас свидетельствовали о попытках пересечения границы. Но мы все время ожидаем, что они, мотивированные белорусскими службами, могут предпринять такие действия уже ночью", - сказала Михальская."Мы сосредоточили там силы. Нас поддерживают солдаты, полиция. Мы ждем развития ситуации", - подчеркнула она.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что на территории закрытого пункта пропуска через белорусско-польскую границу в Кузнице собралось около 3,5 тысяч мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
https://ria.ru/20211115/migranty-1759146532.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:07 15.11.2021 (обновлено: 21:16 15.11.2021)
 
Польша ожидает штурма границы ночью

Пограничная служба Польши ожидает штурма границы ночью

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши ожидает штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.
"Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей", - сказала Михальская.
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Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
При этом она отметила, что пока мигранты на белорусской стороне ведут себя спокойно. "Из того, что мы наблюдаем сейчас, эти лица не пытаются переходить границу, ведут себя спокойно, разбили палатки, жгут костры на белорусской стороне вблизи перехода или даже на территории перехода. Так что пока мы не наблюдаем с их стороны каких-либо действий, которые бы сейчас свидетельствовали о попытках пересечения границы. Но мы все время ожидаем, что они, мотивированные белорусскими службами, могут предпринять такие действия уже ночью", - сказала Михальская.
"Мы сосредоточили там силы. Нас поддерживают солдаты, полиция. Мы ждем развития ситуации", - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что на территории закрытого пункта пропуска через белорусско-польскую границу в Кузнице собралось около 3,5 тысяч мигрантов.
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Вчера, 15:14
Появились кадры с многотысячной толпой беженцев на границе Польши
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.
 
В миреБелоруссияПольшаМинскСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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