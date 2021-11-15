16:03 15.11.2021 (обновлено: 18:57 15.11.2021)
Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву
Президент Литвы Науседа: мигранты приезжают в Белоруссию через Москву
© REUTERS / BelTA/Oksana ManchukМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в миграционном кризисе на границе с Белоруссией, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", — заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.
По его словам, из российской столицы мигранты направляются в Минск.
Ситуация на границе
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники рассказали, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.Ситуация на границе
Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Польские власти неоднократно заявляли, что именно Россия спровоцировала миграционный кризис на границе с Белоруссией. В свою очередь, Владимир Путин назвал эти заявления желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую" и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее.