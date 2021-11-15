https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html

Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву

Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву - РИА Новости, 15.11.2021

Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в миграционном кризисе на границе с Белоруссией, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:03

2021-11-15T16:03

2021-11-15T18:57

в мире

белоруссия

москва

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

гитанас науседа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в миграционном кризисе на границе с Белоруссией, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.По его словам, из российской столицы мигранты направляются в Минск.Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники рассказали, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.Ситуация на границеКак заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".Польские власти неоднократно заявляли, что именно Россия спровоцировала миграционный кризис на границе с Белоруссией. В свою очередь, Владимир Путин назвал эти заявления желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую" и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html

белоруссия

москва

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T16:03 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, москва, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, гитанас науседа